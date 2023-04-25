https://ria.ru/20230425/medvedev-1867528336.html
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев
Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:11
2023-04-25T11:11
2023-04-25T11:18
россия
дмитрий медведев
нато
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Нам приходится сражаться со всем НАТО... это весьма и весьма сложная задача, поэтому мы должны сделать все, чтобы мы в этой войне победили. Я в этом абсолютно уверен", - сказал он на марафоне "Знание. Первые"."Уверен, что все цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев
Медведев: Россия сражается с НАТО и нужно сделать все, чтобы победить в этой войне
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Нам приходится сражаться со всем НАТО... это весьма и весьма сложная задача, поэтому мы должны сделать все, чтобы мы в этой войне победили. Я в этом абсолютно уверен", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
"Уверен, что все цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.
НАТО продолжает искать способы победить Россию