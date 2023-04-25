https://ria.ru/20230425/medvedev-1867528336.html

Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев

Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023

Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев

Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:11

2023-04-25T11:11

2023-04-25T11:18

россия

дмитрий медведев

нато

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Нам приходится сражаться со всем НАТО... это весьма и весьма сложная задача, поэтому мы должны сделать все, чтобы мы в этой войне победили. Я в этом абсолютно уверен", - сказал он на марафоне "Знание. Первые"."Уверен, что все цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, нато, в мире