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Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
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11:11 25.04.2023 (обновлено: 11:18 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867528336.html
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев
Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:11
2023-04-25T11:18
россия
дмитрий медведев
нато
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Нам приходится сражаться со всем НАТО... это весьма и весьма сложная задача, поэтому мы должны сделать все, чтобы мы в этой войне победили. Я в этом абсолютно уверен", - сказал он на марафоне "Знание. Первые"."Уверен, что все цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html
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россия, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев

Медведев: Россия сражается с НАТО и нужно сделать все, чтобы победить в этой войне

© Российское общество "Знание"Выступление Дмитрия Медведева на просветительском марафоне "Знание"
Выступление Дмитрия Медведева на просветительском марафоне Знание
© Российское общество "Знание"
Выступление Дмитрия Медведева на просветительском марафоне "Знание"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Нам приходится сражаться со всем НАТО... это весьма и весьма сложная задача, поэтому мы должны сделать все, чтобы мы в этой войне победили. Я в этом абсолютно уверен", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
"Уверен, что все цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
НАТО продолжает искать способы победить Россию
22 апреля, 08:00
 
РоссияДмитрий МедведевНАТОВ мире
 
 
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