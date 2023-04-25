https://ria.ru/20230425/mchs-1867478620.html

В МЧС рассказали о запретах особого противопожарного режима

В МЧС рассказали о запретах особого противопожарного режима - РИА Новости, 25.04.2023

В МЧС рассказали о запретах особого противопожарного режима

При введении особого противопожарного режима запрещается не только посещать леса и разводить там костры: нельзя также сжигать мусор и сухую траву в населенных... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T02:51

2023-04-25T02:51

2023-04-25T02:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. При введении особого противопожарного режима запрещается не только посещать леса и разводить там костры: нельзя также сжигать мусор и сухую траву в населенных пунктах и садовых товариществах, предупреждает МЧС России. В случае возникновения пожара спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб "112". Ведомство отмечает, что некоторые россияне считают, что поджог сухой травы способствует удобрению почвы, быстрому росту молодых растений, а также уничтожению насекомых-вредителей. На самом деле пал сухой травы приводит к гибели не только зверей, птиц и полезных насекомых, но и людей. Довольно часто пожары распространяются на частные дома и уничтожают их. А в местах поджога травы будут расти только сорняки, напоминает МЧС. В ведомстве отметили, что в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

https://ria.ru/20230422/priamure-1867039422.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия