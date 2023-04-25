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Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах - РИА Новости, 25.04.2023
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22:05 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867742144.html
Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах
Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за надежды, а за решение конкретных задач, в том числе по обеспечению РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:05
2023-04-25T22:05
в мире
россия
украина
судан
сергей лавров
оон
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за надежды, а за решение конкретных задач, в том числе по обеспечению безопасности России. Журналистка спросила министра, каковы его надежды и ожидания насчет состояния мира и безопасности и о будущем текущих конфликтов на Украине, в Судане и Йемене.
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html
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в мире, россия, украина, судан, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Судан, Сергей Лавров, ООН
Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах

Лавров пошутил, что ему платят не за надежды, а за решение конкретных задач

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за надежды, а за решение конкретных задач, в том числе по обеспечению безопасности России.
«
"Мне деньги платят не за надежды и не за ожидания. Мы должны решать конкретные задачи. И они сейчас, прежде всего, касаются обеспечения безопасности нашей страны и недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству с нами, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению, физическому в том числе, как они публично заявляют из уст официальных деятелей", - заявил Лавров на брифинге в ООН.
Журналистка спросила министра, каковы его надежды и ожидания насчет состояния мира и безопасности и о будущем текущих конфликтов на Украине, в Судане и Йемене.
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В миреРоссияУкраинаСуданСергей ЛавровООН
 
 
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