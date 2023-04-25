https://ria.ru/20230425/lavrov-1867742144.html

Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах

Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров шуткой ответил на вопрос о своих надеждах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за надежды, а за решение конкретных задач, в том числе по обеспечению РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T22:05

2023-04-25T22:05

2023-04-25T22:05

в мире

россия

украина

судан

сергей лавров

оон

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за надежды, а за решение конкретных задач, в том числе по обеспечению безопасности России. Журналистка спросила министра, каковы его надежды и ожидания насчет состояния мира и безопасности и о будущем текущих конфликтов на Украине, в Судане и Йемене.

https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html

россия

украина

судан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, судан, сергей лавров, оон