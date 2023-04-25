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НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
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21:12 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867736327.html
НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров
НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров
Попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:12
2023-04-25T21:12
в мире
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр добавил, что западные партнеры "не краснея" лгали российским коллегам в вопросах нерасширения альянса. "Понимаете, это такая красивая фигура речи, что "Россия хотела не допустить расширения НАТО". Во-первых, это не столько мы хотели. Мы считали, что это необходимо предотвратить. Сколько нам еще это обещали?.. Тем не менее, лгали, теперь это все уже знают. Лгали впоследствии про Минские договоренности (по Украине), про многое другое. Потом не краснея признавались в этом", - сказал глава российской дипломатии.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, ООН
НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров

Лавров: попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр - РИА Новости. Попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила - это с вашей колокольни, наверное. У нас тоже есть свои колокольни и оценки, которые непредвзятые наблюдатели и политологи делают в России и за рубежом. (Эти выводы - ред.) заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила", - сказал Лавров на пресс-конференции в рамках председательства России в Совете безопасности ООН.

Министр добавил, что западные партнеры "не краснея" лгали российским коллегам в вопросах нерасширения альянса. "Понимаете, это такая красивая фигура речи, что "Россия хотела не допустить расширения НАТО". Во-первых, это не столько мы хотели. Мы считали, что это необходимо предотвратить. Сколько нам еще это обещали?.. Тем не менее, лгали, теперь это все уже знают. Лгали впоследствии про Минские договоренности (по Украине), про многое другое. Потом не краснея признавались в этом", - сказал глава российской дипломатии.
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