НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров
Лавров: попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 25 апр - РИА Новости. Попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила - это с вашей колокольни, наверное. У нас тоже есть свои колокольни и оценки, которые непредвзятые наблюдатели и политологи делают в России и за рубежом. (Эти выводы - ред.) заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила", - сказал Лавров на пресс-конференции в рамках председательства России в Совете безопасности ООН.
Министр добавил, что западные партнеры "не краснея" лгали российским коллегам в вопросах нерасширения альянса. "Понимаете, это такая красивая фигура речи, что "Россия хотела не допустить расширения НАТО". Во-первых, это не столько мы хотели. Мы считали, что это необходимо предотвратить. Сколько нам еще это обещали?.. Тем не менее, лгали, теперь это все уже знают. Лгали впоследствии про Минские договоренности (по Украине), про многое другое. Потом не краснея признавались в этом", - сказал глава российской дипломатии.