https://ria.ru/20230425/lavrov-1867736327.html

НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров

НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023

НАТО хотела развалить Россию, а в итоге ее сплотила, заявил Лавров

Попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:12

2023-04-25T21:12

2023-04-25T21:12

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр добавил, что западные партнеры "не краснея" лгали российским коллегам в вопросах нерасширения альянса. "Понимаете, это такая красивая фигура речи, что "Россия хотела не допустить расширения НАТО". Во-первых, это не столько мы хотели. Мы считали, что это необходимо предотвратить. Сколько нам еще это обещали?.. Тем не менее, лгали, теперь это все уже знают. Лгали впоследствии про Минские договоренности (по Украине), про многое другое. Потом не краснея признавались в этом", - сказал глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, оон