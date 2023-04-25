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Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США - РИА Новости, 25.04.2023
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20:41 25.04.2023 (обновлено: 20:53 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867731749.html
Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США
Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США
Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:41
2023-04-25T20:53
сша
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сергей лавров
в мире
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа она не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс усложнить. По понятным причинам, профессионалам это объяснять не надо", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
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сша, россия, сергей лавров, в мире, оон
США, Россия, Сергей Лавров, В мире, ООН
Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США

Лавров: канал для работы по обмену заключенными с США предполагает непубличность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа она не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс усложнить. По понятным причинам, профессионалам это объяснять не надо", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
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