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Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США
Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США
Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:41
2023-04-25T20:41
2023-04-25T20:53
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа она не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс усложнить. По понятным причинам, профессионалам это объяснять не надо", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей лавров, в мире, оон
США, Россия, Сергей Лавров, В мире, ООН
Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США
Лавров: канал для работы по обмену заключенными с США предполагает непубличность