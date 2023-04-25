https://ria.ru/20230425/lavrov-1867731749.html

Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США

Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров рассказал о канале для работы по обмену заключенными с США

Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:41

2023-04-25T20:41

2023-04-25T20:53

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ООН, 25 апр — РИА Новости. Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа она не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс усложнить. По понятным причинам, профессионалам это объяснять не надо", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.

https://ria.ru/20230411/kontakty-1864615470.html

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Наталья Макарова

сша, россия, сергей лавров, в мире, оон