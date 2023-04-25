https://ria.ru/20230425/lavrov-1867727941.html
Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров
Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров
Москва будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз, будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобится, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:16
2023-04-25T20:16
2023-04-25T20:55
россия
москва
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Москва будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз, будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров"Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства - госдепартамент, как я понимаю, там принималось решение, - и будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя ситуацию с визами для российских журналистов.Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230425/zakharova-1867714978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров
Лавров: Россия будет иметь в виду непорядочное поведение Вашингтона в вопросе с визами