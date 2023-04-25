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Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
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20:16 25.04.2023 (обновлено: 20:55 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867727941.html
Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров
Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров
Москва будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз, будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобится, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:16
2023-04-25T20:55
россия
москва
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Москва будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз, будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров"Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства - госдепартамент, как я понимаю, там принималось решение, - и будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя ситуацию с визами для российских журналистов.Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230425/zakharova-1867714978.html
россия
москва
сша
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россия, москва, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, оон
Россия, Москва, США, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Вашингтон (штат), Санкции в отношении России, ООН
Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров

Лавров: Россия будет иметь в виду непорядочное поведение Вашингтона в вопросе с визами

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Москва будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз, будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
"Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства - госдепартамент, как я понимаю, там принималось решение, - и будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя ситуацию с визами для российских журналистов.
Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Захарова обвинила США в визовых махинациях в промышленных масштабах
Вчера, 19:24
 
РоссияМоскваСШАСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреВашингтон (штат)Санкции в отношении РоссииООН
 
 
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