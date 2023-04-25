https://ria.ru/20230425/lavrov-1867727941.html

Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров

Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023

Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами, заявил Лавров

Москва будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз, будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобится, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:16

2023-04-25T20:16

2023-04-25T20:55

россия

москва

сша

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

вашингтон (штат)

санкции в отношении россии

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Москва будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз, будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров"Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства - госдепартамент, как я понимаю, там принималось решение, - и будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя ситуацию с визами для российских журналистов.Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230425/zakharova-1867714978.html

россия

москва

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, оон