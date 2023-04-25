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Пресс-конференция Лаврова после заседания Совбеза ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.04.2023
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20:05 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867710071.html
Пресс-конференция Лаврова после заседания Совбеза ООН. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова после заседания Совбеза ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.04.2023
Пресс-конференция Лаврова после заседания Совбеза ООН. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после заседания Совбеза ООН. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:05
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россия
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после заседания Совбеза ООН.
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60
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова после заседания Совбеза ООН
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россия, сергей лавров, оон, видео
Россия, Сергей Лавров, ООН
Пресс-конференция Лаврова после заседания Совбеза ООН. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после заседания Совбеза ООН.
2023-04-25T20:05
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Пресс-конференция Лаврова после заседания Совбеза ООН. Прямая трансляция

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после заседания Совбеза ООН.
 
РоссияСергей ЛавровООН
 
 
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