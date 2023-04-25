https://ria.ru/20230425/lavrov-1867472551.html

Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова

Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова - РИА Новости, 25.04.2023

Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова

Россия по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН надеется, что западный лагерь серьезно отнесется к сигналам, которые дал глава МИД РФ Сергей Лавров: попытки... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:05

2023-04-25T00:05

2023-04-25T00:05

россия

сергей рябков

оон

сергей лавров

в мире

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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН надеется, что западный лагерь серьезно отнесется к сигналам, которые дал глава МИД РФ Сергей Лавров: попытки оспаривать правомерность оценок РФ чреваты дальнейшей эскалацией, Западу нужно остановиться, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В понедельник в СБ ООН проходит заседание по теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает сегодняшнее заседание, Рябков заявил, что они надеются, "что те, кому адресованы наши сигналы (а это западная группа), отнесутся серьезно к тому, что сказал министр Лавров". "Потому что момент действительно чрезвычайно острый", - добавил Рябков. "И переводить все в плоскость демагогии, оспаривания правомерности наших оценок, попытки преподнести дело так, что Россия вновь подает ситуацию своеобразным образом, не соответствующим тому, как об этом привыкли думать и высказываться наши западные противники, - вот эта ситуация потенциально чревата дальнейшей опасной эскалацией. Им надо остановиться", - добавил он.

https://ria.ru/20230424/vstrecha-1867450526.html

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россия, сергей рябков, оон, сергей лавров, в мире