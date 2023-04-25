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Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова - РИА Новости, 25.04.2023
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00:05 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867472551.html
Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова
Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова - РИА Новости, 25.04.2023
Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова
Россия по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН надеется, что западный лагерь серьезно отнесется к сигналам, которые дал глава МИД РФ Сергей Лавров: попытки... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:05
2023-04-25T00:05
россия
сергей рябков
оон
сергей лавров
в мире
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН надеется, что западный лагерь серьезно отнесется к сигналам, которые дал глава МИД РФ Сергей Лавров: попытки оспаривать правомерность оценок РФ чреваты дальнейшей эскалацией, Западу нужно остановиться, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В понедельник в СБ ООН проходит заседание по теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает сегодняшнее заседание, Рябков заявил, что они надеются, "что те, кому адресованы наши сигналы (а это западная группа), отнесутся серьезно к тому, что сказал министр Лавров". "Потому что момент действительно чрезвычайно острый", - добавил Рябков. "И переводить все в плоскость демагогии, оспаривания правомерности наших оценок, попытки преподнести дело так, что Россия вновь подает ситуацию своеобразным образом, не соответствующим тому, как об этом привыкли думать и высказываться наши западные противники, - вот эта ситуация потенциально чревата дальнейшей опасной эскалацией. Им надо остановиться", - добавил он.
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россия, сергей рябков, оон, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Рябков, ООН, Сергей Лавров, В мире
Рябков: Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам Лаврова

Рябков: Россия надеется, что Запад серьезно отнесется к сказанным в СБ ООН словам Лаврова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН надеется, что западный лагерь серьезно отнесется к сигналам, которые дал глава МИД РФ Сергей Лавров: попытки оспаривать правомерность оценок РФ чреваты дальнейшей эскалацией, Западу нужно остановиться, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В понедельник в СБ ООН проходит заседание по теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает сегодняшнее заседание, Рябков заявил, что они надеются, "что те, кому адресованы наши сигналы (а это западная группа), отнесутся серьезно к тому, что сказал министр Лавров". "Потому что момент действительно чрезвычайно острый", - добавил Рябков.
"И переводить все в плоскость демагогии, оспаривания правомерности наших оценок, попытки преподнести дело так, что Россия вновь подает ситуацию своеобразным образом, не соответствующим тому, как об этом привыкли думать и высказываться наши западные противники, - вот эта ситуация потенциально чревата дальнейшей опасной эскалацией. Им надо остановиться", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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