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В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза"
В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза" - РИА Новости, 25.04.2023
В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза"
Кровля неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" загорелась на площади 50 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:02
2023-04-25T09:02
2023-04-25T09:02
происшествия
сургут
сургутнефтегаз
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Кровля неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" загорелась на площади 50 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. "Поступило сообщение в 9.59 (7.59 мск), что в Сургуте по улице Промышленная, 18 горит неэксплуатируемый склад. Прибыли подразделения в 10.05 (8.05 мск). По прибытию наблюдалось горение кровли на площади 50 квадратных метров", - сказала собеседница агентства. По ее словам, на месте работают 6 автоцистерн. "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, сургутнефтегаз, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургут, Сургутнефтегаз, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза"
В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза" на 50 "квадратах"