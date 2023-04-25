https://ria.ru/20230425/krovlya-1867494033.html

В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза"

В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза" - РИА Новости, 25.04.2023

В Югре загорелась кровля неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза"

Кровля неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" загорелась на площади 50 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:02

2023-04-25T09:02

2023-04-25T09:02

происшествия

сургут

сургутнефтегаз

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Кровля неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" загорелась на площади 50 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. "Поступило сообщение в 9.59 (7.59 мск), что в Сургуте по улице Промышленная, 18 горит неэксплуатируемый склад. Прибыли подразделения в 10.05 (8.05 мск). По прибытию наблюдалось горение кровли на площади 50 квадратных метров", - сказала собеседница агентства. По ее словам, на месте работают 6 автоцистерн. "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.

https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сургут, сургутнефтегаз, ханты-мансийский автономный округ