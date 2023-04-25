Помощь Украине от США будет зависеть от успехов контрнаступления, пишут СМИ
WSJ: вопрос военной помощи от США будет зависеть от успеха контрнаступления Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американские чиновники считают, что вопрос дальнейшей поддержки Киева будет зависеть от успехов контрнаступления, сообщила газета The Wall Street Journal.
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"По словам американских законодателей и западных официальных лиц, успех Украины в предстоящем весеннем наступлении будет иметь решающее значение для продолжения поддержки военной помощи со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.
Издание привело слова сенатора-республиканца Теда Круза, по мнению которого терпение американского народа не безгранично и конгресс не будет "поддерживать карт-бланш вечно".
The Wall Street Journal опубликовала результаты опроса общественного мнения. Выяснилось, что 38 процентов американских избирателей считают, что США оказывают Украине слишком много помощи. В марте прошлого года так считали лишь шесть процентов респондентов. Доля тех, кто заявляет, что США должны делать больше для Украины, упала за год более чем в два раза и достигла 20 процентов. При этом доля тех, кто уверен, что государство делает все правильно, осталась прежней и составила 35 процентов.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.