https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867714784.html

Помощь Украине от США будет зависеть от успехов контрнаступления, пишут СМИ

Помощь Украине от США будет зависеть от успехов контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023

Помощь Украине от США будет зависеть от успехов контрнаступления, пишут СМИ

Американские чиновники считают, что вопрос дальнейшей поддержки Киева будет зависеть от успехов контрнаступления, сообщила газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:23

2023-04-25T19:23

2023-04-25T19:49

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сша

тед круз (сенатор от штата техас)

дмитрий песков

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американские чиновники считают, что вопрос дальнейшей поддержки Киева будет зависеть от успехов контрнаступления, сообщила газета The Wall Street Journal.Издание привело слова сенатора-республиканца Теда Круза, по мнению которого терпение американского народа не безгранично и конгресс не будет "поддерживать карт-бланш вечно".The Wall Street Journal опубликовала результаты опроса общественного мнения. Выяснилось, что 38 процентов американских избирателей считают, что США оказывают Украине слишком много помощи. В марте прошлого года так считали лишь шесть процентов респондентов. Доля тех, кто заявляет, что США должны делать больше для Украины, упала за год более чем в два раза и достигла 20 процентов. При этом доля тех, кто уверен, что государство делает все правильно, осталась прежней и составила 35 процентов.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230425/spekulyatsii-1867693945.html

украина

сша

киев

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, сша, тед круз (сенатор от штата техас), дмитрий песков, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, киев