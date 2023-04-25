https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867490134.html
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2023
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко
Киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления в ЛНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:06
2023-04-25T08:06
2023-04-25T08:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
украина
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе анализа сосредоточения вооруженных формирований Украины, их численности, наличия вооружения и техники, можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что из-за активной работы авиации, артиллерии и других сил РФ, киевские силовики не решаются на контрнаступательные действия.
https://ria.ru/20230425/podderzhka-1867485493.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: Украина концентрирует силы для контрнаступления на Краснолиманском направлении