Рейтинг@Mail.ru
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 25.04.2023 (обновлено: 08:07 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867490134.html
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2023
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко
Киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления в ЛНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:06
2023-04-25T08:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе анализа сосредоточения вооруженных формирований Украины, их численности, наличия вооружения и техники, можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что из-за активной работы авиации, артиллерии и других сил РФ, киевские силовики не решаются на контрнаступательные действия.
https://ria.ru/20230425/podderzhka-1867485493.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8fa35867b41f593f01123d3cbbaa0c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
Киев готовится к контрнаступлению в ЛНР, заявил Марочко

Марочко: Украина концентрирует силы для контрнаступления на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе анализа сосредоточения вооруженных формирований Украины, их численности, наличия вооружения и техники, можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что из-за активной работы авиации, артиллерии и других сил РФ, киевские силовики не решаются на контрнаступательные действия.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины
Вчера, 06:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала