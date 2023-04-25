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СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России - РИА Новости, 25.04.2023
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14:18 25.04.2023 (обновлено: 14:32 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/kompanii-1867599528.html
СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России
СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России
Итальянские компании продолжают работать в России и не планируют покидать российский рынок, сообщил РБК со ссылкой на слова президента Ассоциации итальянских... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:18
2023-04-25T14:32
экономика
россия
италия
европа
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Итальянские компании продолжают работать в России и не планируют покидать российский рынок, сообщил РБК со ссылкой на слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини."Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались", — цитирует его издание.Кроме того, он заявил, что некоторые фирмы все же уменьшили число работников.Несмотря на имеющиеся препятствия, фирмы из Италии не уйдут, потому что у них есть намерения осуществить новые вложения, подчеркнул Торрембини.Он добавил, что есть трудности с логистикой, в банковской сфере, также на предприятия оказывают давление итальянские и европейские власти. Однако, отметил он, Россия остается большим рынком, который значим с точки зрения геополитики и геоэкономики.Журналистка The Washington Post Робин Диксон сообщала, что большинство западных компаний остаются и продолжают работать в России, несмотря на обещание уйти из страны после начала украинского конфликта.
https://ria.ru/20230424/kompanii-1867358735.html
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экономика, россия, италия, европа, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, Италия, Европа, РБК (медиагруппа)
СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России

Глава ассоциации Торрембини заявил об отсутствии у фирм из Италии планов покинуть Россию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОбслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка" на Пречистенской набережной в Москве
Обслуживание клиентов отделения ЮниКредит Банка на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка" на Пречистенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Итальянские компании продолжают работать в России и не планируют покидать российский рынок, сообщил РБК со ссылкой на слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.
"Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались", — цитирует его издание.
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Кроме того, он заявил, что некоторые фирмы все же уменьшили число работников.
Несмотря на имеющиеся препятствия, фирмы из Италии не уйдут, потому что у них есть намерения осуществить новые вложения, подчеркнул Торрембини.
Он добавил, что есть трудности с логистикой, в банковской сфере, также на предприятия оказывают давление итальянские и европейские власти. Однако, отметил он, Россия остается большим рынком, который значим с точки зрения геополитики и геоэкономики.
Журналистка The Washington Post Робин Диксон сообщала, что большинство западных компаний остаются и продолжают работать в России, несмотря на обещание уйти из страны после начала украинского конфликта.
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