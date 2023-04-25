https://ria.ru/20230425/kompanii-1867599528.html

СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России

СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: у итальянских компаний отсутствуют планы уходить из России

Итальянские компании продолжают работать в России и не планируют покидать российский рынок, сообщил РБК со ссылкой на слова президента Ассоциации итальянских... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:18

2023-04-25T14:18

2023-04-25T14:32

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Итальянские компании продолжают работать в России и не планируют покидать российский рынок, сообщил РБК со ссылкой на слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини."Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались", — цитирует его издание.Кроме того, он заявил, что некоторые фирмы все же уменьшили число работников.Несмотря на имеющиеся препятствия, фирмы из Италии не уйдут, потому что у них есть намерения осуществить новые вложения, подчеркнул Торрембини.Он добавил, что есть трудности с логистикой, в банковской сфере, также на предприятия оказывают давление итальянские и европейские власти. Однако, отметил он, Россия остается большим рынком, который значим с точки зрения геополитики и геоэкономики.Журналистка The Washington Post Робин Диксон сообщала, что большинство западных компаний остаются и продолжают работать в России, несмотря на обещание уйти из страны после начала украинского конфликта.

https://ria.ru/20230424/kompanii-1867358735.html

https://ria.ru/20230424/kompanii-1867420813.html

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экономика, россия, италия, европа, рбк (медиагруппа)