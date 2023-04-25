https://ria.ru/20230425/kiberbezopasnost-1867545717.html
США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности
США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности - РИА Новости, 25.04.2023
США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности
США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для усиления ее киберзащиты, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:04
2023-04-25T12:04
2023-04-25T12:04
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для усиления ее киберзащиты, передает агентство Рейтер со ссылкой на генерала ВС США Уильяма Хартмана. При этом Хартман также отмечает, что спрос других стран на помощь Вашингтона посредством отправки специалистов в сфере кибербезопасности только растет. В марте киберкомандование США сообщило, что американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы страны. Оно также отметило, что специалисты CNMF привлекались к работе 44 раза в 22 странах и проводили поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах.
https://ria.ru/20230419/khakery-1866346177.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кибербезопасность, в мире, сша, украина
Кибербезопасность, В мире, США, Украина
США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности
США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости.
США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для усиления ее киберзащиты, передает агентство Рейтер
со ссылкой на генерала ВС США Уильяма Хартмана.
«
"Мы направляем группы защиты, и (они) охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности", - приводит агентство слова Хартмана, который также отметил, что США отправили на Украину 43 специалиста CNMF для работы в интересах Киева.
При этом Хартман также отмечает, что спрос других стран на помощь Вашингтона посредством отправки специалистов в сфере кибербезопасности только растет.
В марте киберкомандование США сообщило, что американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании
после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы страны.
Оно также отметило, что специалисты CNMF привлекались к работе 44 раза в 22 странах и проводили поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах.
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