https://ria.ru/20230425/kiberbezopasnost-1867545717.html

США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности

США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности - РИА Новости, 25.04.2023

США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности

США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для усиления ее киберзащиты, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:04

2023-04-25T12:04

2023-04-25T12:04

кибербезопасность

в мире

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для усиления ее киберзащиты, передает агентство Рейтер со ссылкой на генерала ВС США Уильяма Хартмана. При этом Хартман также отмечает, что спрос других стран на помощь Вашингтона посредством отправки специалистов в сфере кибербезопасности только растет. В марте киберкомандование США сообщило, что американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы страны. Оно также отметило, что специалисты CNMF привлекались к работе 44 раза в 22 странах и проводили поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах.

https://ria.ru/20230419/khakery-1866346177.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кибербезопасность, в мире, сша, украина