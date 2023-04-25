https://ria.ru/20230425/khromovo-1867678919.html
Источник в Артемовске опроверг сообщения о занятии поселка Хромово
Источник в Артемовске опроверг сообщения о занятии поселка Хромово - РИА Новости, 25.04.2023
Источник в Артемовске опроверг сообщения о занятии поселка Хромово
Бойцы группы "Вагнер" пока не заняли поселок Хромово к северо-западу от Артемовска, через который проходит одна из основных артерий снабжения украинских войск,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:34
2023-04-25T17:34
2023-04-25T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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АРТЕМОВСК, 25 апр — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" пока не заняли поселок Хромово к северо-западу от Артемовска, через который проходит одна из основных артерий снабжения украинских войск, сообщил РИА Новости источник, находящийся на месте событий. Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что бойцы "Вагнера" вошли в названный поселок. "Сообщения о контроле над Хромовом, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ в город, крайне преждевременны. Ожесточенные бои идут северо-западнее, у участка трассы, которая ведет в этот поселок. Причем у противника там оборудован серьезнейший укрепрайон", - сообщил источник. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230424/goroda-1867409817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник в Артемовске опроверг сообщения о занятии поселка Хромово
Источник в Артемовске сообщил, что бойцы "Вагнера" пока не взяли поселок Хромово