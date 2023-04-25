https://ria.ru/20230425/khromovo-1867678919.html

Источник в Артемовске опроверг сообщения о занятии поселка Хромово

Источник в Артемовске опроверг сообщения о занятии поселка Хромово - РИА Новости, 25.04.2023

Источник в Артемовске опроверг сообщения о занятии поселка Хромово

Бойцы группы "Вагнер" пока не заняли поселок Хромово к северо-западу от Артемовска, через который проходит одна из основных артерий снабжения украинских войск,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:34

2023-04-25T17:34

2023-04-25T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

россия

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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АРТЕМОВСК, 25 апр — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" пока не заняли поселок Хромово к северо-западу от Артемовска, через который проходит одна из основных артерий снабжения украинских войск, сообщил РИА Новости источник, находящийся на месте событий. Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что бойцы "Вагнера" вошли в названный поселок. "Сообщения о контроле над Хромовом, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ в город, крайне преждевременны. Ожесточенные бои идут северо-западнее, у участка трассы, которая ведет в этот поселок. Причем у противника там оборудован серьезнейший укрепрайон", - сообщил источник. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230424/goroda-1867409817.html

донецкая народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр