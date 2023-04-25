https://ria.ru/20230425/khirosima-1867507169.html

В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет

В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет - РИА Новости, 25.04.2023

В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет

Подозрительный пакет был найден в туалете торгового центра на железнодорожной станции в Хиросиме, здание эвакуировано, а движение скоростных поездов... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:22

2023-04-25T10:22

2023-04-25T10:25

в мире

хиросима (префектура)

япония

g7

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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подозрительный пакет был найден в туалете торгового центра на железнодорожной станции в Хиросиме, здание эвакуировано, а движение скоростных поездов приостановлено, сообщает газета "Асахи". По ее данным, около 14.43 по местному времени посетитель торгового центра "ekie", который располагается на станции Хиросима, сообщил о подозрительном пакете в туалете на втором этаже. После этого посетители и персонал ТЦ были эвакуированы, а на месте начали работу сотрудники полиции. Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" между станциями Окаяма и Хаката. В Хиросиме 19-21 мая пройдет саммит G7.

https://ria.ru/20230421/zapret-1866939375.html

хиросима (префектура)

япония

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хиросима (префектура), япония, g7