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В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет - РИА Новости, 25.04.2023
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10:22 25.04.2023 (обновлено: 10:25 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/khirosima-1867507169.html
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет - РИА Новости, 25.04.2023
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет
Подозрительный пакет был найден в туалете торгового центра на железнодорожной станции в Хиросиме, здание эвакуировано, а движение скоростных поездов... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:22
2023-04-25T10:25
в мире
хиросима (префектура)
япония
g7
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подозрительный пакет был найден в туалете торгового центра на железнодорожной станции в Хиросиме, здание эвакуировано, а движение скоростных поездов приостановлено, сообщает газета "Асахи". По ее данным, около 14.43 по местному времени посетитель торгового центра "ekie", который располагается на станции Хиросима, сообщил о подозрительном пакете в туалете на втором этаже. После этого посетители и персонал ТЦ были эвакуированы, а на месте начали работу сотрудники полиции. Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" между станциями Окаяма и Хаката. В Хиросиме 19-21 мая пройдет саммит G7.
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хиросима (префектура)
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в мире, хиросима (префектура), япония, g7
В мире, Хиросима (префектура), Япония, G7
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет

В торговом центре в Хиросиме, где в мае пройдет саммит G7, нашли подозрительный пакет

© РИА Новости / Ксения НакаХиросима
Хиросима - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Ксения Нака
Хиросима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подозрительный пакет был найден в туалете торгового центра на железнодорожной станции в Хиросиме, здание эвакуировано, а движение скоростных поездов приостановлено, сообщает газета "Асахи".
По ее данным, около 14.43 по местному времени посетитель торгового центра "ekie", который располагается на станции Хиросима, сообщил о подозрительном пакете в туалете на втором этаже. После этого посетители и персонал ТЦ были эвакуированы, а на месте начали работу сотрудники полиции.
Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" между станциями Окаяма и Хаката.
В Хиросиме 19-21 мая пройдет саммит G7.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Источник: полный запрет экспорта в Россию на уровне G7 пока не обсуждался
21 апреля, 16:06
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияG7
 
 
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