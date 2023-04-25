https://ria.ru/20230425/khirosima-1867507169.html
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет - РИА Новости, 25.04.2023
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет
Подозрительный пакет был найден в туалете торгового центра на железнодорожной станции в Хиросиме, здание эвакуировано, а движение скоростных поездов... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:22
2023-04-25T10:22
2023-04-25T10:25
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хиросима (префектура)
япония
g7
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подозрительный пакет был найден в туалете торгового центра на железнодорожной станции в Хиросиме, здание эвакуировано, а движение скоростных поездов приостановлено, сообщает газета "Асахи". По ее данным, около 14.43 по местному времени посетитель торгового центра "ekie", который располагается на станции Хиросима, сообщил о подозрительном пакете в туалете на втором этаже. После этого посетители и персонал ТЦ были эвакуированы, а на месте начали работу сотрудники полиции. Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" между станциями Окаяма и Хаката. В Хиросиме 19-21 мая пройдет саммит G7.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), япония, g7
В мире, Хиросима (префектура), Япония, G7
В торговом центре в Хиросиме нашли подозрительный пакет
В торговом центре в Хиросиме, где в мае пройдет саммит G7, нашли подозрительный пакет