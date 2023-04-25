https://ria.ru/20230425/keniya-1867593179.html

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83 - РИА Новости, 25.04.2023

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83

Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 83, сообщает кенийское издание... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:05

2023-04-25T14:05

2023-04-25T15:03

в мире

кения

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 83, сообщает кенийское издание Star со ссылкой на полицию. Ранее СМИ сообщали о 67 погибших и 29 выживших, которых экстренным службам удалось найти в ходе поисковой операции, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Полиция эксгумировала еще десять тел в Шакахоле, в результате чего их общее число достигло 83", - пишет издание. Агентство Франс Пресс сообщает, что среди десяти найденных погибших трое были детьми. Также экстренные службы обнаружили еще двоих выживших. Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).

https://ria.ru/20230322/keniya-1859801555.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кения