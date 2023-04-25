https://ria.ru/20230425/keniya-1867593179.html
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83 - РИА Новости, 25.04.2023
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83
Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 83, сообщает кенийское издание... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:05
2023-04-25T14:05
2023-04-25T15:03
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 83, сообщает кенийское издание Star со ссылкой на полицию. Ранее СМИ сообщали о 67 погибших и 29 выживших, которых экстренным службам удалось найти в ходе поисковой операции, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Полиция эксгумировала еще десять тел в Шакахоле, в результате чего их общее число достигло 83", - пишет издание. Агентство Франс Пресс сообщает, что среди десяти найденных погибших трое были детьми. Также экстренные службы обнаружили еще двоих выживших. Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
https://ria.ru/20230322/keniya-1859801555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83
Star: число тел, найденных по делу о гибели последователей культа в Кении, достигло 83
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.
Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 83, сообщает кенийское издание Star
со ссылкой на полицию.
Ранее СМИ сообщали о 67 погибших и 29 выживших, которых экстренным службам удалось найти в ходе поисковой операции, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".
"Полиция эксгумировала еще десять тел в Шакахоле, в результате чего их общее число достигло 83", - пишет издание.
Агентство Франс Пресс сообщает, что среди десяти найденных погибших трое были детьми. Также экстренные службы обнаружили еще двоих выживших.
Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
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