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Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень - РИА Новости, 25.04.2023
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13:04 25.04.2023 (обновлено: 13:10 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/kambodzha-1867567373.html
Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень
Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень - РИА Новости, 25.04.2023
Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень
Камбоджа будет продолжать работать в тесном контакте с Россией, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый уровень, заявил замглавы отдела... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:04
2023-04-25T13:10
в мире
россия
камбоджа
индонезия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Камбоджа будет продолжать работать в тесном контакте с Россией, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый уровень, заявил замглавы отдела АСЕАН МИД королевства Чун Сованнарит в статье под названием "Импульс сотрудничества АСЕАН-Россия продолжает расти", опубликованной им в камбоджийской газете Khmer Times. "Камбоджа является страной-координатором отношений Россия-АСЕАН на 2021-2024 годы. В прошлом году она изо всех сил старалась в качестве председателя АСЕАН сузить расхождения во взглядах на Россию в отношении ситуации на Украине... Камбоджа, как всегда, работала и будет продолжать работать в более тесном контакте с Россией и другими государствами-членами АСЕАН, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый, более высокий, уровень", - отметил Сованнарит. Он добавил, что 2023 год "знаменует собой важную веху в отношениях России и АСЕАН", поскольку стороны отмечают пятилетие своего стратегического партнерства. По заявлению Сованнарита, ожидается, что в честь годовщины будут организованы различные мероприятия, представляющие особые интересы стратегических партнеров. По его словам, "встреча старших должностных лиц России и АСЕАН состоится 27-28 апреля 2023 года в Сиемреапе". "На встрече будет рассмотрено сотрудничество России и АСЕАН, в том числе реализация комплексного плана действий на 2021-2025 годы. Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам и обсудят подготовку Партнерского саммита АСЕАН на уровне министров с Россией, проведение которой ориентировочно запланировано на июль этого года", - отметил Сованнарита. Уточняется, что Россия наравне с Камбоджей будет сопредседателем этого саммита в качестве страны-координатора. В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Сингапур, Лаос и Мьянма. В ноябре 2022 года на лидерском саммите АСЕАН в Пномпене Камбоджа передала переходящее председательство в блоке Индонезии.
https://ria.ru/20230211/asean-1851389973.html
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в мире, россия, камбоджа, индонезия
В мире, Россия, Камбоджа, Индонезия
Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень

В МИД Камбоджи заявили, что попытаются вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкСтолица Камбоджи город Пномпень
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Камбоджа будет продолжать работать в тесном контакте с Россией, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый уровень, заявил замглавы отдела АСЕАН МИД королевства Чун Сованнарит в статье под названием "Импульс сотрудничества АСЕАН-Россия продолжает расти", опубликованной им в камбоджийской газете Khmer Times.
"Камбоджа является страной-координатором отношений Россия-АСЕАН на 2021-2024 годы. В прошлом году она изо всех сил старалась в качестве председателя АСЕАН сузить расхождения во взглядах на Россию в отношении ситуации на Украине... Камбоджа, как всегда, работала и будет продолжать работать в более тесном контакте с Россией и другими государствами-членами АСЕАН, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый, более высокий, уровень", - отметил Сованнарит.
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Он добавил, что 2023 год "знаменует собой важную веху в отношениях России и АСЕАН", поскольку стороны отмечают пятилетие своего стратегического партнерства. По заявлению Сованнарита, ожидается, что в честь годовщины будут организованы различные мероприятия, представляющие особые интересы стратегических партнеров.
По его словам, "встреча старших должностных лиц России и АСЕАН состоится 27-28 апреля 2023 года в Сиемреапе". "На встрече будет рассмотрено сотрудничество России и АСЕАН, в том числе реализация комплексного плана действий на 2021-2025 годы. Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам и обсудят подготовку Партнерского саммита АСЕАН на уровне министров с Россией, проведение которой ориентировочно запланировано на июль этого года", - отметил Сованнарита.
Уточняется, что Россия наравне с Камбоджей будет сопредседателем этого саммита в качестве страны-координатора.
В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Сингапур, Лаос и Мьянма. В ноябре 2022 года на лидерском саммите АСЕАН в Пномпене Камбоджа передала переходящее председательство в блоке Индонезии.
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