Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень
В МИД Камбоджи заявили, что попытаются вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень
Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Камбоджа будет продолжать работать в тесном контакте с Россией, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый уровень, заявил замглавы отдела АСЕАН МИД королевства Чун Сованнарит в статье под названием "Импульс сотрудничества АСЕАН-Россия продолжает расти", опубликованной им в камбоджийской газете Khmer Times.
"Камбоджа является страной-координатором отношений Россия-АСЕАН на 2021-2024 годы. В прошлом году она изо всех сил старалась в качестве председателя АСЕАН сузить расхождения во взглядах на Россию в отношении ситуации на Украине... Камбоджа, как всегда, работала и будет продолжать работать в более тесном контакте с Россией и другими государствами-членами АСЕАН, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый, более высокий, уровень", - отметил Сованнарит.
Он добавил, что 2023 год "знаменует собой важную веху в отношениях России и АСЕАН", поскольку стороны отмечают пятилетие своего стратегического партнерства. По заявлению Сованнарита, ожидается, что в честь годовщины будут организованы различные мероприятия, представляющие особые интересы стратегических партнеров.
По его словам, "встреча старших должностных лиц России и АСЕАН состоится 27-28 апреля 2023 года в Сиемреапе". "На встрече будет рассмотрено сотрудничество России и АСЕАН, в том числе реализация комплексного плана действий на 2021-2025 годы. Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам и обсудят подготовку Партнерского саммита АСЕАН на уровне министров с Россией, проведение которой ориентировочно запланировано на июль этого года", - отметил Сованнарита.
Уточняется, что Россия наравне с Камбоджей будет сопредседателем этого саммита в качестве страны-координатора.