https://ria.ru/20230425/kambodzha-1867567373.html

Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень

Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень - РИА Новости, 25.04.2023

Камбоджа хочет вывести партнерство Россия — АСЕАН на новый уровень

Камбоджа будет продолжать работать в тесном контакте с Россией, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый уровень, заявил замглавы отдела... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:04

2023-04-25T13:04

2023-04-25T13:10

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Камбоджа будет продолжать работать в тесном контакте с Россией, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый уровень, заявил замглавы отдела АСЕАН МИД королевства Чун Сованнарит в статье под названием "Импульс сотрудничества АСЕАН-Россия продолжает расти", опубликованной им в камбоджийской газете Khmer Times. "Камбоджа является страной-координатором отношений Россия-АСЕАН на 2021-2024 годы. В прошлом году она изо всех сил старалась в качестве председателя АСЕАН сузить расхождения во взглядах на Россию в отношении ситуации на Украине... Камбоджа, как всегда, работала и будет продолжать работать в более тесном контакте с Россией и другими государствами-членами АСЕАН, чтобы вывести стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на новый, более высокий, уровень", - отметил Сованнарит. Он добавил, что 2023 год "знаменует собой важную веху в отношениях России и АСЕАН", поскольку стороны отмечают пятилетие своего стратегического партнерства. По заявлению Сованнарита, ожидается, что в честь годовщины будут организованы различные мероприятия, представляющие особые интересы стратегических партнеров. По его словам, "встреча старших должностных лиц России и АСЕАН состоится 27-28 апреля 2023 года в Сиемреапе". "На встрече будет рассмотрено сотрудничество России и АСЕАН, в том числе реализация комплексного плана действий на 2021-2025 годы. Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам и обсудят подготовку Партнерского саммита АСЕАН на уровне министров с Россией, проведение которой ориентировочно запланировано на июль этого года", - отметил Сованнарита. Уточняется, что Россия наравне с Камбоджей будет сопредседателем этого саммита в качестве страны-координатора. В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Сингапур, Лаос и Мьянма. В ноябре 2022 года на лидерском саммите АСЕАН в Пномпене Камбоджа передала переходящее председательство в блоке Индонезии.

https://ria.ru/20230211/asean-1851389973.html

https://ria.ru/20221005/asean-1821610113.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, камбоджа, индонезия