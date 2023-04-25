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В Иркутске рассмотрят дело о совершенном в 2011 году убийстве инкассатора - РИА Новости, 25.04.2023
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07:52 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/irkutsk-1867489215.html
В Иркутске рассмотрят дело о совершенном в 2011 году убийстве инкассатора
В Иркутске рассмотрят дело о совершенном в 2011 году убийстве инкассатора - РИА Новости, 25.04.2023
В Иркутске рассмотрят дело о совершенном в 2011 году убийстве инкассатора
В Иркутске завершено расследование уголовного дела об убийстве в 2011 году инкассатора, в настоящее время оно направлено в суд, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:52
2023-04-25T07:52
иркутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. В Иркутске завершено расследование уголовного дела об убийстве в 2011 году инкассатора, в настоящее время оно направлено в суд, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В июне 2011 года двое мужчин совершили в Иркутске разбойное нападение на офис "Транссибирской пассажирской компании". Из пистолета с глушителем один из нападавших ранил инкассатора - 48-летнего заместителя директора компании, который позднее скончался в больнице. Грабители похитили сумку, в которой было 2 миллиона рублей и скрылись с места преступления на машине Honda Orthia. Автомобиль затем был сожжен в лесу. По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Уголовное дело было приостановлено. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет в июне 2022 года следователи СК и сотрудники полиции установили личности двух 39-летних подозреваемых. Уголовное дело возобновили. В ходе обысков по местам их жительства следователи обнаружили и изъяли большое количество боеприпасов, пистолеты и автомат. "Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Судом обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230210/khakery-1851185516.html
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иркутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия
Иркутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутская область, Происшествия
В Иркутске рассмотрят дело о совершенном в 2011 году убийстве инкассатора

В Иркутске рассмотрят дело о убийстве инкассатора, которое было совершено в 2011 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. В Иркутске завершено расследование уголовного дела об убийстве в 2011 году инкассатора, в настоящее время оно направлено в суд, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В июне 2011 года двое мужчин совершили в Иркутске разбойное нападение на офис "Транссибирской пассажирской компании". Из пистолета с глушителем один из нападавших ранил инкассатора - 48-летнего заместителя директора компании, который позднее скончался в больнице. Грабители похитили сумку, в которой было 2 миллиона рублей и скрылись с места преступления на машине Honda Orthia. Автомобиль затем был сожжен в лесу. По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Уголовное дело было приостановлено.
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"Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Судом обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ИркутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
 
 
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