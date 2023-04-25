Не возобновить ядерную сделку с Ираном сейчас будет ошибкой, заявил Лавров
Лавров: упустить шанс и не возобновить сейчас ядерную сделку с Ираном было бы ошибкой
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ООН, 25 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не возобновить сейчас ядерную сделку с Ираном было бы ошибкой.
"Мне кажется, что это огромная ошибка упустить шанс эту сделку возобновить, тем более в условиях, когда нормализуются отношения между арабскими странами и Ираном, в частности с Саудовской Аравией при поддержке КНР восстановлены отношения", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
Однако, добавил Лавров, сейчас ни от России, Китая или Ирана зависит возобновление ядерной сделки.
"Те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни. По нашим оценкам, тот документ, который был согласован еще в прошлом году - он отвечает этой задаче. Попытки подвесить новые требования, которых не существовало в изначальном тексте СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), затрудняют процесс", - добавил Лавров.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.