https://ria.ru/20230425/grazhdanstvo-1867517961.html

СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство

СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство

Польша в 2022 году согласилась предоставить польское гражданство рекордному числу иностранцев, в основном украинцам и белорусам, сообщает газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:53

2023-04-25T10:53

2023-04-25T10:53

в мире

польша

украина

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/60/1481436053_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_8708cf2d6fd03bc271919854cb274694.jpg

ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Польша в 2022 году согласилась предоставить польское гражданство рекордному числу иностранцев, в основном украинцам и белорусам, сообщает газета Rzeczpospolita. По данным издания, в прошлом году гражданство было предоставлено почти 10 тысячам человек. "Из них аж 5 200 граждан Украины, 2 985 граждан Белоруссии, 405 граждан России. Это рекордное число. Годом ранее польское гражданство получили 7,5 тысячи человек, в 2020 году – 7 тысяч, в 2019 – 6,6 тысячи, в 2018 – 5,1 тысячи", - пишет издание. За пять лет польский паспорт получили 37 тысяч иностранцев. По мнению главы Союза украинцев в Польше Мирослава Скурки, этот тренд будет нарастать, так как сейчас в Польше проживают около 3 миллионов украинцев. Получить польское гражданство проще всего иностранцам, имеющим, так называемую карту поляка – документ, который выдают посольства в разных странах тем, кто может подтвердить наличие польских корней в семье. С таким документом гражданство можно получить уже после года пребывания в Польше. Остальным иностранцам нужно прожить в стране не менее пяти лет, имея легальный доход и постоянное место жительства. Экзамен на знание истории и государственного устройства, как в Германии или Великобритании, сдавать не нужно. Достаточно сертификата на знание польского языка на уровне В1. Как подчеркивает Rzeczpospolita, получение польского гражданства украинцами и белорусами в будущем может быть связано с социальными и политическими привилегиями. Нацменьшинства, согласно польским законам, имеют право на изучение своего языка и культуры в школах, а также на выдвижение своих представителей в парламент.

https://ria.ru/20230424/rusofobiya-1867417743.html

польша

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина, белоруссия