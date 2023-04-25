СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство
Rzeczpospolita: гражданство Польши получили рекордное число украинцев и белорусов за год
Польский паспорт. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Польша в 2022 году согласилась предоставить польское гражданство рекордному числу иностранцев, в основном украинцам и белорусам, сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным издания, в прошлом году гражданство было предоставлено почти 10 тысячам человек. "Из них аж 5 200 граждан Украины, 2 985 граждан Белоруссии, 405 граждан России. Это рекордное число. Годом ранее польское гражданство получили 7,5 тысячи человек, в 2020 году – 7 тысяч, в 2019 – 6,6 тысячи, в 2018 – 5,1 тысячи", - пишет издание. За пять лет польский паспорт получили 37 тысяч иностранцев.
По мнению главы Союза украинцев в Польше Мирослава Скурки, этот тренд будет нарастать, так как сейчас в Польше проживают около 3 миллионов украинцев.
Получить польское гражданство проще всего иностранцам, имеющим, так называемую карту поляка – документ, который выдают посольства в разных странах тем, кто может подтвердить наличие польских корней в семье. С таким документом гражданство можно получить уже после года пребывания в Польше. Остальным иностранцам нужно прожить в стране не менее пяти лет, имея легальный доход и постоянное место жительства. Экзамен на знание истории и государственного устройства, как в Германии или Великобритании, сдавать не нужно. Достаточно сертификата на знание польского языка на уровне В1.
Как подчеркивает Rzeczpospolita, получение польского гражданства украинцами и белорусами в будущем может быть связано с социальными и политическими привилегиями. Нацменьшинства, согласно польским законам, имеют право на изучение своего языка и культуры в школах, а также на выдвижение своих представителей в парламент.