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СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство - РИА Новости, 25.04.2023
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10:53 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/grazhdanstvo-1867517961.html
СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство
СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство
Польша в 2022 году согласилась предоставить польское гражданство рекордному числу иностранцев, в основном украинцам и белорусам, сообщает газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:53
2023-04-25T10:53
в мире
польша
украина
белоруссия
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ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Польша в 2022 году согласилась предоставить польское гражданство рекордному числу иностранцев, в основном украинцам и белорусам, сообщает газета Rzeczpospolita. По данным издания, в прошлом году гражданство было предоставлено почти 10 тысячам человек. "Из них аж 5 200 граждан Украины, 2 985 граждан Белоруссии, 405 граждан России. Это рекордное число. Годом ранее польское гражданство получили 7,5 тысячи человек, в 2020 году – 7 тысяч, в 2019 – 6,6 тысячи, в 2018 – 5,1 тысячи", - пишет издание. За пять лет польский паспорт получили 37 тысяч иностранцев. По мнению главы Союза украинцев в Польше Мирослава Скурки, этот тренд будет нарастать, так как сейчас в Польше проживают около 3 миллионов украинцев. Получить польское гражданство проще всего иностранцам, имеющим, так называемую карту поляка – документ, который выдают посольства в разных странах тем, кто может подтвердить наличие польских корней в семье. С таким документом гражданство можно получить уже после года пребывания в Польше. Остальным иностранцам нужно прожить в стране не менее пяти лет, имея легальный доход и постоянное место жительства. Экзамен на знание истории и государственного устройства, как в Германии или Великобритании, сдавать не нужно. Достаточно сертификата на знание польского языка на уровне В1. Как подчеркивает Rzeczpospolita, получение польского гражданства украинцами и белорусами в будущем может быть связано с социальными и политическими привилегиями. Нацменьшинства, согласно польским законам, имеют право на изучение своего языка и культуры в школах, а также на выдвижение своих представителей в парламент.
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в мире, польша, украина, белоруссия
В мире, Польша, Украина, Белоруссия
СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили польское гражданство

Rzeczpospolita: гражданство Польши получили рекордное число украинцев и белорусов за год

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПольский паспорт
Польский паспорт - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Польский паспорт. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Польша в 2022 году согласилась предоставить польское гражданство рекордному числу иностранцев, в основном украинцам и белорусам, сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным издания, в прошлом году гражданство было предоставлено почти 10 тысячам человек. "Из них аж 5 200 граждан Украины, 2 985 граждан Белоруссии, 405 граждан России. Это рекордное число. Годом ранее польское гражданство получили 7,5 тысячи человек, в 2020 году – 7 тысяч, в 2019 – 6,6 тысячи, в 2018 – 5,1 тысячи", - пишет издание. За пять лет польский паспорт получили 37 тысяч иностранцев.
По мнению главы Союза украинцев в Польше Мирослава Скурки, этот тренд будет нарастать, так как сейчас в Польше проживают около 3 миллионов украинцев.
Получить польское гражданство проще всего иностранцам, имеющим, так называемую карту поляка – документ, который выдают посольства в разных странах тем, кто может подтвердить наличие польских корней в семье. С таким документом гражданство можно получить уже после года пребывания в Польше. Остальным иностранцам нужно прожить в стране не менее пяти лет, имея легальный доход и постоянное место жительства. Экзамен на знание истории и государственного устройства, как в Германии или Великобритании, сдавать не нужно. Достаточно сертификата на знание польского языка на уровне В1.
Как подчеркивает Rzeczpospolita, получение польского гражданства украинцами и белорусами в будущем может быть связано с социальными и политическими привилегиями. Нацменьшинства, согласно польским законам, имеют право на изучение своего языка и культуры в школах, а также на выдвижение своих представителей в парламент.
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