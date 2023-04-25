https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867602518.html

Суд приговорил бывшего военного к 14 годам колонии за госизмену

Суд приговорил бывшего военного к 14 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 25.04.2023

Суд приговорил бывшего военного к 14 годам колонии за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии Илью Трачука, обвиняемого в государственной измене и незаконном получении сведений, составляющих... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:27

2023-04-25T14:27

2023-04-25T14:27

происшествия

россия

вооруженные силы рф

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии Илью Трачука, обвиняемого в государственной измене и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщил РИА Новости представитель суда. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, Трачук является бывшим военнослужащим. Согласно данным суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") и двух преступлениях, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). "По совокупности преступлений окончательное наказание назначено Трачуку путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник, добавив, что фигуранта лишили воинского звания "ефрейтор". Уголовное дело слушалось в закрытом режиме под грифом "совершенно секретно", поэтому фабула не разглашается.

https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864412789.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, вооруженные силы рф, ростов-на-дону