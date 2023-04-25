https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483525.html

Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов

Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов - РИА Новости, 25.04.2023

Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила подумать о новых формах голосования для... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:29

2023-04-25T05:29

2023-04-25T05:29

россия

элла памфилова

политика

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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила подумать о новых формах голосования для территорий с большими расстояниями и малой плотностью населения. По ее словам, неясно, когда в эти регионы придет дистанционное электронное голосование, поэтому надо подумать о еще одном формате с учетом технических новшеств. "Чтобы, несмотря на расстояние, приблизить избирательный процесс к тем людям, которые вот так разбросаны, живут так удалено, сейчас это новая творческая задача", - отметила она. Глава Центризбиркома подчеркнула, что здесь нужно неординарное, полезное решение. "Нами подготовлены поправки, которые дают возможности голосовать, создавать экстерриториальные участки и (дают) право там создать и комиссии, и бюллетени, то есть мы предусмотрим целый ряд мер", - подчеркнула Памфилова.

https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483169.html

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россия, элла памфилова, политика