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Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов - РИА Новости, 25.04.2023
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05:29 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483525.html
Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов
Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов - РИА Новости, 25.04.2023
Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила подумать о новых формах голосования для... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:29
2023-04-25T05:29
россия
элла памфилова
политика
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила подумать о новых формах голосования для территорий с большими расстояниями и малой плотностью населения. По ее словам, неясно, когда в эти регионы придет дистанционное электронное голосование, поэтому надо подумать о еще одном формате с учетом технических новшеств. "Чтобы, несмотря на расстояние, приблизить избирательный процесс к тем людям, которые вот так разбросаны, живут так удалено, сейчас это новая творческая задача", - отметила она. Глава Центризбиркома подчеркнула, что здесь нужно неординарное, полезное решение. "Нами подготовлены поправки, которые дают возможности голосовать, создавать экстерриториальные участки и (дают) право там создать и комиссии, и бюллетени, то есть мы предусмотрим целый ряд мер", - подчеркнула Памфилова.
https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483169.html
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россия, элла памфилова, политика
Россия, Элла Памфилова, Политика
Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных регионов

Глава ЦИК Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных территорий

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила подумать о новых формах голосования для территорий с большими расстояниями и малой плотностью населения.
«
"Я вчера попросила своих коллег о том, что давайте подумаем … какие формы голосования, которые приблизят еще в большей степени, сделают более эффективной систему голосования, где есть такой разброс, очень мало людей", - сказала Памфилова.
По ее словам, неясно, когда в эти регионы придет дистанционное электронное голосование, поэтому надо подумать о еще одном формате с учетом технических новшеств. "Чтобы, несмотря на расстояние, приблизить избирательный процесс к тем людям, которые вот так разбросаны, живут так удалено, сейчас это новая творческая задача", - отметила она.
Глава Центризбиркома подчеркнула, что здесь нужно неординарное, полезное решение.
"Нами подготовлены поправки, которые дают возможности голосовать, создавать экстерриториальные участки и (дают) право там создать и комиссии, и бюллетени, то есть мы предусмотрим целый ряд мер", - подчеркнула Памфилова.
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию
Вчера, 05:19
 
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