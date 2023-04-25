https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483169.html
Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию
Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию - РИА Новости, 25.04.2023
Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила поработать с регионами Дальнего Востока, чтобы РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:19
2023-04-25T05:19
2023-04-25T05:19
политика
дальний восток
элла памфилова
россия
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила поработать с регионами Дальнего Востока, чтобы подготовить их к дистанционному электронному голосованию после президентской кампании, к единому дню голосования 2024 года. Ранее Памфилова сообщала, что в этом году дистанционное электронное голосование в Хабаровском крае проводиться не будет. "Давайте мы сделаем акцент после президентской кампании, когда следующие выборы будут, поработаем с регионами Дальнего Востока", - сказала Памфилова. Она отметила в этой связи удачный опыт Мурманской области. "Учтем всю специфику, охват интернетом, поработаем над тем, чтобы больше людей было зарегистрировано на портале государственных услуг, и вперед", - предложила она.
https://ria.ru/20230424/vybory-1867248783.html
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политика, дальний восток, элла памфилова, россия, хабаровский край
Политика, Дальний Восток, Элла Памфилова, Россия, Хабаровский край
Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию
Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию к ЕДГ-2024
ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила поработать с регионами Дальнего Востока, чтобы подготовить их к дистанционному электронному голосованию после президентской кампании, к единому дню голосования 2024 года.
Ранее Памфилова сообщала, что в этом году дистанционное электронное голосование в Хабаровском крае
проводиться не будет.
Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов
"Давайте мы сделаем акцент после президентской кампании, когда следующие выборы будут, поработаем с регионами Дальнего Востока", - сказала Памфилова.
Она отметила в этой связи удачный опыт Мурманской области
.
"Учтем всю специфику, охват интернетом, поработаем над тем, чтобы больше людей было зарегистрировано на портале государственных услуг, и вперед", - предложила она.
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова