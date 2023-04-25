https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483169.html

Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию

Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию - РИА Новости, 25.04.2023

Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила поработать с регионами Дальнего Востока, чтобы РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:19

2023-04-25T05:19

2023-04-25T05:19

политика

дальний восток

элла памфилова

россия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме предложила поработать с регионами Дальнего Востока, чтобы подготовить их к дистанционному электронному голосованию после президентской кампании, к единому дню голосования 2024 года. Ранее Памфилова сообщала, что в этом году дистанционное электронное голосование в Хабаровском крае проводиться не будет. "Давайте мы сделаем акцент после президентской кампании, когда следующие выборы будут, поработаем с регионами Дальнего Востока", - сказала Памфилова. Она отметила в этой связи удачный опыт Мурманской области. "Учтем всю специфику, охват интернетом, поработаем над тем, чтобы больше людей было зарегистрировано на портале государственных услуг, и вперед", - предложила она.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867248783.html

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

дальний восток

россия

хабаровский край

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политика, дальний восток, элла памфилова, россия, хабаровский край