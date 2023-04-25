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Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 25.04.2023
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00:22 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/gershkovich-1867473336.html
Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу
Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 25.04.2023
Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу
Вопросы консульского доступа к обвиняемому в России в шпионаже корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу прорабатываются на постоянной основе, заявил... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:22
2023-04-25T00:22
россия
екатеринбург
сша
эван гершкович
сергей рябков
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Вопросы консульского доступа к обвиняемому в России в шпионаже корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу прорабатываются на постоянной основе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
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россия, екатеринбург, сша, эван гершкович, сергей рябков, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Екатеринбург, США, Эван Гершкович, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу

Рябков: вопросы консульского доступа к Гершковичу прорабатываются на постоянной основе

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр – РИА Новости. Вопросы консульского доступа к обвиняемому в России в шпионаже корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу прорабатываются на постоянной основе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Вопросы доступа к Гершковичу прорабатываются на постоянной основе в зависимости от тех запросов, которые мы получаем от американцев", - сказал Рябков.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста
18 апреля, 15:25
 
РоссияЕкатеринбургСШАЭван ГершковичСергей РябковДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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