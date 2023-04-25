Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу
Рябков: вопросы консульского доступа к Гершковичу прорабатываются на постоянной основе
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
ООН, 25 апр – РИА Новости. Вопросы консульского доступа к обвиняемому в России в шпионаже корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу прорабатываются на постоянной основе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Вопросы доступа к Гершковичу прорабатываются на постоянной основе в зависимости от тех запросов, которые мы получаем от американцев", - сказал Рябков.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".