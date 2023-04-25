https://ria.ru/20230425/gershkovich-1867473336.html

Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу

Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 25.04.2023

Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу

Вопросы консульского доступа к обвиняемому в России в шпионаже корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу прорабатываются на постоянной основе, заявил... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:22

2023-04-25T00:22

2023-04-25T00:22

россия

екатеринбург

сша

эван гершкович

сергей рябков

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866080129_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_8126b9b0d80a5f10157b333c70de081b.jpg

ООН, 25 апр – РИА Новости. Вопросы консульского доступа к обвиняемому в России в шпионаже корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу прорабатываются на постоянной основе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230418/obmen-1866097226.html

россия

екатеринбург

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, екатеринбург, сша, эван гершкович, сергей рябков, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)