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Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/geroi-1867541307.html
Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром
Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром
Военнослужащие, которые сегодня находятся на передовой - герои, они являются нравственным ориентиром для всех граждан, как и волонтеры, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:50
2023-04-25T11:50
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военнослужащие, которые сегодня находятся на передовой - герои, они являются нравственным ориентиром для всех граждан, как и волонтеры, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Все ребята, которые находятся на передовой - все они герои. И они все являются нравственным ориентиром для меня и для миллионов наших граждан... Те волонтеры, добровольцы, которые помогают фронту, которые помогают семьям военнослужащих, делают это бескорыстно, причем с риском для жизни - они тоже герои. Поэтому у нас героическая страна", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание". Он добавил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня работают "подчас в три смены, и за не очень высокую зарплату" тоже являются героями и нравственными ориентирами.
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общество, россия, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром

Медведев назвал военных, волонтеров и сотрудников ОПК героями и нравственным ориентиром

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военнослужащие, которые сегодня находятся на передовой - герои, они являются нравственным ориентиром для всех граждан, как и волонтеры, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все ребята, которые находятся на передовой - все они герои. И они все являются нравственным ориентиром для меня и для миллионов наших граждан... Те волонтеры, добровольцы, которые помогают фронту, которые помогают семьям военнослужащих, делают это бескорыстно, причем с риском для жизни - они тоже герои. Поэтому у нас героическая страна", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание".
Он добавил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня работают "подчас в три смены, и за не очень высокую зарплату" тоже являются героями и нравственными ориентирами.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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