https://ria.ru/20230425/geroi-1867541307.html

Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром

Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал военных на передовой героями и нравственным ориентиром

Военнослужащие, которые сегодня находятся на передовой - герои, они являются нравственным ориентиром для всех граждан, как и волонтеры, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:50

2023-04-25T11:50

2023-04-25T11:50

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военнослужащие, которые сегодня находятся на передовой - герои, они являются нравственным ориентиром для всех граждан, как и волонтеры, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Все ребята, которые находятся на передовой - все они герои. И они все являются нравственным ориентиром для меня и для миллионов наших граждан... Те волонтеры, добровольцы, которые помогают фронту, которые помогают семьям военнослужащих, делают это бескорыстно, причем с риском для жизни - они тоже герои. Поэтому у нас героическая страна", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание". Он добавил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня работают "подчас в три смены, и за не очень высокую зарплату" тоже являются героями и нравственными ориентирами.

https://ria.ru/20230424/aktsiya-1867457491.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр