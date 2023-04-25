https://ria.ru/20230425/frantsiya-1867479894.html

СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста

СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста

Спонтанные манифестации прошли в ряде французских городов в годовщину переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй президентский срок, передал... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:31

2023-04-25T03:31

2023-04-25T09:51

франция

париж

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Спонтанные манифестации прошли в ряде французских городов в годовщину переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй президентский срок, передал телеканал BFMTV. Несколько сотен людей собрались на площади перед мэрией Парижа, а также на площади около Театра Парижа, чтобы "маршем пустых кастрюль" выразить протест политике президента. Они устроили какофонию и скандировали "Макрона в отставку!". Оттуда толпа манифестантов, преимущественно молодежь, оправилась на Лионский вокзал, чтобы "встретить" министра культуры Папа Ндьяйя, который возвращался из рабочей поездки в Лион. Там его также поджидали манифестанты. Они прорвались в здание института, который министр должен был посетить. Главе ведомства пришлось отменить визит, но по прибытии в Париж министр оказался блокирован в скоростном поезде из-за поджидавших его протестующих. Затем протестующие разбрелись по улицам города, переворачивая и поджигая мусорные баки и велосипеды. Несколько сотен человек вышли на протест в Ренне, Нанте, Бордо, Марселе, Страсбурге, Лилле. Как свидетельствуют видео пользователей в соцсетях, в Гренобле под грохот кастрюль протестующие сожгли чучело президента. В Лионе, где, по данным правоохранителей, протестовали порядка 500 человек, полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. Всего, по данным ассоциации Attac, во Франции прошли более 400 акций протеста. Макрон 24 апреля 2022 года был переизбран на второй срок, обойдя лидера крайне правых Марин Ле Пен с незначительным перевесом в голосах. Во втором туре за Макрона проголосовали 58,55% избирателей. На прошлой неделе первый с момента окончательного принятия пенсионной реформы визит президента Франции Эммануэля Макрона в регионы закончился провалом. Президента в ходе визита на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. На следующий день такой же прием ожидал Макрона в департаменте Эро, однако там президент отказался от общения с гражданами. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230422/reyting-1867077018.html

https://ria.ru/20230419/makron-1866444503.html

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франция, париж, лион, эммануэль макрон, марин ле пен, в мире