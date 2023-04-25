Рейтинг@Mail.ru
СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 25.04.2023 (обновлено: 09:51 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/frantsiya-1867479894.html
СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста
СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста
Спонтанные манифестации прошли в ряде французских городов в годовщину переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй президентский срок, передал... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T03:31
2023-04-25T09:51
франция
париж
лион
эммануэль макрон
марин ле пен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867500752_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0973ebaf6b40906bedbffbba63c5e41c.jpg
ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Спонтанные манифестации прошли в ряде французских городов в годовщину переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй президентский срок, передал телеканал BFMTV. Несколько сотен людей собрались на площади перед мэрией Парижа, а также на площади около Театра Парижа, чтобы "маршем пустых кастрюль" выразить протест политике президента. Они устроили какофонию и скандировали "Макрона в отставку!". Оттуда толпа манифестантов, преимущественно молодежь, оправилась на Лионский вокзал, чтобы "встретить" министра культуры Папа Ндьяйя, который возвращался из рабочей поездки в Лион. Там его также поджидали манифестанты. Они прорвались в здание института, который министр должен был посетить. Главе ведомства пришлось отменить визит, но по прибытии в Париж министр оказался блокирован в скоростном поезде из-за поджидавших его протестующих. Затем протестующие разбрелись по улицам города, переворачивая и поджигая мусорные баки и велосипеды. Несколько сотен человек вышли на протест в Ренне, Нанте, Бордо, Марселе, Страсбурге, Лилле. Как свидетельствуют видео пользователей в соцсетях, в Гренобле под грохот кастрюль протестующие сожгли чучело президента. В Лионе, где, по данным правоохранителей, протестовали порядка 500 человек, полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. Всего, по данным ассоциации Attac, во Франции прошли более 400 акций протеста. Макрон 24 апреля 2022 года был переизбран на второй срок, обойдя лидера крайне правых Марин Ле Пен с незначительным перевесом в голосах. Во втором туре за Макрона проголосовали 58,55% избирателей. На прошлой неделе первый с момента окончательного принятия пенсионной реформы визит президента Франции Эммануэля Макрона в регионы закончился провалом. Президента в ходе визита на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. На следующий день такой же прием ожидал Макрона в департаменте Эро, однако там президент отказался от общения с гражданами. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230422/reyting-1867077018.html
https://ria.ru/20230419/makron-1866444503.html
франция
париж
лион
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867500752_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_b40cd229e476107c48c3edfe8c7c84dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж, лион, эммануэль макрон, марин ле пен, в мире
Франция, Париж, Лион, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, В мире
СМИ: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошли акции протеста

BFMTV: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошел "марш пустых кастрюль"

© AFP 2023 / VALERY HACHEАкция протеста в Ницце, приуроченная к годовщине переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона
Акция протеста в Ницце, приуроченная к годовщине переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Акция протеста в Ницце, приуроченная к годовщине переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Спонтанные манифестации прошли в ряде французских городов в годовщину переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй президентский срок, передал телеканал BFMTV.
Несколько сотен людей собрались на площади перед мэрией Парижа, а также на площади около Театра Парижа, чтобы "маршем пустых кастрюль" выразить протест политике президента. Они устроили какофонию и скандировали "Макрона в отставку!". Оттуда толпа манифестантов, преимущественно молодежь, оправилась на Лионский вокзал, чтобы "встретить" министра культуры Папа Ндьяйя, который возвращался из рабочей поездки в Лион. Там его также поджидали манифестанты. Они прорвались в здание института, который министр должен был посетить. Главе ведомства пришлось отменить визит, но по прибытии в Париж министр оказался блокирован в скоростном поезде из-за поджидавших его протестующих.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
У ресторана на юге Франции резко упал рейтинг после посещения Макрона
22 апреля, 14:15
Затем протестующие разбрелись по улицам города, переворачивая и поджигая мусорные баки и велосипеды.
Несколько сотен человек вышли на протест в Ренне, Нанте, Бордо, Марселе, Страсбурге, Лилле. Как свидетельствуют видео пользователей в соцсетях, в Гренобле под грохот кастрюль протестующие сожгли чучело президента. В Лионе, где, по данным правоохранителей, протестовали порядка 500 человек, полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. Всего, по данным ассоциации Attac, во Франции прошли более 400 акций протеста.
Макрон 24 апреля 2022 года был переизбран на второй срок, обойдя лидера крайне правых Марин Ле Пен с незначительным перевесом в голосах. Во втором туре за Макрона проголосовали 58,55% избирателей.
На прошлой неделе первый с момента окончательного принятия пенсионной реформы визит президента Франции Эммануэля Макрона в регионы закончился провалом. Президента в ходе визита на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. На следующий день такой же прием ожидал Макрона в департаменте Эро, однако там президент отказался от общения с гражданами.
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с жителями коммуны Селеста. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Макрона освистали во время поездки на восток Франции
19 апреля, 19:03
 
ФранцияПарижЛионЭммануэль МакронМарин Ле ПенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала