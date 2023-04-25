https://ria.ru/20230425/finlyandiya-1867696722.html
Финские путешественники рассказали о допросах на российской границе
Финские путешественники рассказали о допросах на российской границе - РИА Новости, 25.04.2023
Финские путешественники рассказали о допросах на российской границе
После вступления Финляндии в НАТО граждан этой страны начали допрашивать на российской границе, сообщает Yle. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:37
2023-04-25T18:37
2023-04-25T18:37
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. После вступления Финляндии в НАТО граждан этой страны начали допрашивать на российской границе, сообщает Yle.Четверо мужчин, чьи имена издание не раскрывает, рассказали, что вопросы им задавал россиянин в гражданской одежде на МАПП Брусничное.Собеседник спрашивал о связи туриста с вооруженными силами Финляндии: звание, род войск и место службы, есть ли знакомые в армии сейчас.Кроме того, пограничников интересовали данные мобильных телефонов визитеров, знакомства и способ времяпровождения на территории РФ.Допросы проводились в деловой манере, отметили собеседники издания. Сами финны не посчитали их угрожающими. "Обстановка не была непринужденной, но и давления не было", — сказал один из путешественников.Получив ответы на интересующие их вопросы, российские пограничники пропустили финских визитеров.
https://ria.ru/20230408/finlyandiya-1863955968.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Россия, НАТО
Финские путешественники рассказали о допросах на российской границе
Yle: финских путешественников на российской границе спрашивают про службу в армии
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
После вступления Финляндии в НАТО граждан этой страны начали допрашивать на российской границе, сообщает
Yle.
Четверо мужчин, чьи имена издание не раскрывает, рассказали, что вопросы им задавал россиянин в гражданской одежде на МАПП Брусничное.
Собеседник спрашивал о связи туриста с вооруженными силами Финляндии: звание, род войск и место службы, есть ли знакомые в армии сейчас.
Кроме того, пограничников интересовали данные мобильных телефонов визитеров, знакомства и способ времяпровождения на территории РФ
.
Допросы проводились в деловой манере, отметили собеседники издания. Сами финны не посчитали их угрожающими. "Обстановка не была непринужденной, но и давления не было", — сказал один из путешественников.
Получив ответы на интересующие их вопросы, российские пограничники пропустили финских визитеров.
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