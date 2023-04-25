https://ria.ru/20230425/finlyandiya-1867696722.html

Финские путешественники рассказали о допросах на российской границе

Финские путешественники рассказали о допросах на российской границе - РИА Новости, 25.04.2023

Финские путешественники рассказали о допросах на российской границе

После вступления Финляндии в НАТО граждан этой страны начали допрашивать на российской границе, сообщает Yle. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:37

2023-04-25T18:37

2023-04-25T18:37

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. После вступления Финляндии в НАТО граждан этой страны начали допрашивать на российской границе, сообщает Yle.Четверо мужчин, чьи имена издание не раскрывает, рассказали, что вопросы им задавал россиянин в гражданской одежде на МАПП Брусничное.Собеседник спрашивал о связи туриста с вооруженными силами Финляндии: звание, род войск и место службы, есть ли знакомые в армии сейчас.Кроме того, пограничников интересовали данные мобильных телефонов визитеров, знакомства и способ времяпровождения на территории РФ.Допросы проводились в деловой манере, отметили собеседники издания. Сами финны не посчитали их угрожающими. "Обстановка не была непринужденной, но и давления не было", — сказал один из путешественников.Получив ответы на интересующие их вопросы, российские пограничники пропустили финских визитеров.

https://ria.ru/20230408/finlyandiya-1863955968.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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