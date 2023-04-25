https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана

В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана - РИА Новости, 25.04.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана

Решения об эвакуации россиян из Судана пока нет, рассматриваются разные возможности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:43

2023-04-25T12:43

2023-04-25T12:47

судан

столкновения в хартуме

в мире

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Решения об эвакуации россиян из Судана пока нет, рассматриваются разные возможности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (спецназом) под командованием генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600 человек."Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой, ведутся на постоянной основе круглосуточные взаимодействия и консультации. Рассматриваются самые разные возможности. Пока решение не принималось", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230425/sudan-1867538942.html

судан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, столкновения в хартуме, в мире, россия, москва