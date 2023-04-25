https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана
В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана
Решения об эвакуации россиян из Судана пока нет, рассматриваются разные возможности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:43
2023-04-25T12:43
2023-04-25T12:47
судан
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Решения об эвакуации россиян из Судана пока нет, рассматриваются разные возможности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (спецназом) под командованием генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600 человек."Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой, ведутся на постоянной основе круглосуточные взаимодействия и консультации. Рассматриваются самые разные возможности. Пока решение не принималось", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867538942.html
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судан, столкновения в хартуме, в мире, россия, москва
Судан, Столкновения в Хартуме, В мире, Россия, Москва
В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана
Песков: решения об эвакуации россиян из Судана пока нет, рассматриваются разные варианты