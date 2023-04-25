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Британия готовит эвакуацию граждан из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
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09:37 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867499016.html
Британия готовит эвакуацию граждан из Судана
Британия готовит эвакуацию граждан из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
Британия готовит эвакуацию граждан из Судана
Власти Великобритании готовят эвакуацию своих граждан из Судана на фоне эскалации ситуации в стране, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:37
2023-04-25T09:37
в мире
судан
великобритания
джеймс клеверли
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовят эвакуацию своих граждан из Судана на фоне эскалации ситуации в стране, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли. "Правительство Великобритании координирует эвакуацию британских граждан из Судана. Мы начали связываться с гражданами напрямую и предоставлять маршруты для выезда из страны", - написал министр на своей странице в Twitter. Как отмечается в заявлении на сайте британского правительства, власти будут содействовать выезду из Судана на приоритетной основе соотечественников и членов их семей с 25 апреля. С теми, кто имеет право на эвакуацию, свяжутся лично. Ранее газета Times писала, что Великобритания готовится отправить два военных корабля в Порт-Судан для эвакуации граждан. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867484038.html
https://ria.ru/20230424/attashe-1867456992.html
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в мире, судан, великобритания, джеймс клеверли, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Великобритания, Джеймс Клеверли, Столкновения в Хартуме
Британия готовит эвакуацию граждан из Судана

Британия готовит эвакуацию граждан из Судана на фоне эскалации в стране

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовят эвакуацию своих граждан из Судана на фоне эскалации ситуации в стране, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
"Правительство Великобритании координирует эвакуацию британских граждан из Судана. Мы начали связываться с гражданами напрямую и предоставлять маршруты для выезда из страны", - написал министр на своей странице в Twitter.
Как отмечается в заявлении на сайте британского правительства, власти будут содействовать выезду из Судана на приоритетной основе соотечественников и членов их семей с 25 апреля. С теми, кто имеет право на эвакуацию, свяжутся лично.
Ранее газета Times писала, что Великобритания готовится отправить два военных корабля в Порт-Судан для эвакуации граждан.
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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В миреСуданВеликобританияДжеймс КлеверлиСтолкновения в Хартуме
 
 
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