https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867499016.html

Британия готовит эвакуацию граждан из Судана

Британия готовит эвакуацию граждан из Судана - РИА Новости, 25.04.2023

Британия готовит эвакуацию граждан из Судана

Власти Великобритании готовят эвакуацию своих граждан из Судана на фоне эскалации ситуации в стране, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:37

2023-04-25T09:37

2023-04-25T09:37

в мире

судан

великобритания

джеймс клеверли

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовят эвакуацию своих граждан из Судана на фоне эскалации ситуации в стране, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли. "Правительство Великобритании координирует эвакуацию британских граждан из Судана. Мы начали связываться с гражданами напрямую и предоставлять маршруты для выезда из страны", - написал министр на своей странице в Twitter. Как отмечается в заявлении на сайте британского правительства, власти будут содействовать выезду из Судана на приоритетной основе соотечественников и членов их семей с 25 апреля. С теми, кто имеет право на эвакуацию, свяжутся лично. Ранее газета Times писала, что Великобритания готовится отправить два военных корабля в Порт-Судан для эвакуации граждан. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230425/sudan-1867484038.html

https://ria.ru/20230424/attashe-1867456992.html

судан

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, великобритания, джеймс клеверли, столкновения в хартуме