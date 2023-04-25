Британия готовит эвакуацию граждан из Судана
Британия готовит эвакуацию граждан из Судана на фоне эскалации в стране
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовят эвакуацию своих граждан из Судана на фоне эскалации ситуации в стране, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
"Правительство Великобритании координирует эвакуацию британских граждан из Судана. Мы начали связываться с гражданами напрямую и предоставлять маршруты для выезда из страны", - написал министр на своей странице в Twitter.
Как отмечается в заявлении на сайте британского правительства, власти будут содействовать выезду из Судана на приоритетной основе соотечественников и членов их семей с 25 апреля. С теми, кто имеет право на эвакуацию, свяжутся лично.
Ранее газета Times писала, что Великобритания готовится отправить два военных корабля в Порт-Судан для эвакуации граждан.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.