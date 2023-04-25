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Российский боец рассказал о "ловле" эвакуационных групп артиллерией ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:46 25.04.2023 (обновлено: 02:56 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867473822.html
Российский боец рассказал о "ловле" эвакуационных групп артиллерией ВСУ
Российский боец рассказал о "ловле" эвакуационных групп артиллерией ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
Российский боец рассказал о "ловле" эвакуационных групп артиллерией ВСУ
Украинские артиллеристы пытаются уничтожать эвакуационные группы российских военнослужащих, прибывающие за ранеными бойцами, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:46
2023-04-25T02:56
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские артиллеристы пытаются уничтожать эвакуационные группы российских военнослужащих, прибывающие за ранеными бойцами, рассказал РИА Новости командир батальона 6-го добровольческого отряда "Барс" с позывным "Шам".Он уточнил, что российские бойцы знают об этой тактике и всячески подстраховываются. "Но мы от этого подстраховываемся, принимаем меры, эвакуацию производим тем личным составом, который находится рядом", - рассказал командир батальона.
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Российский боец рассказал о "ловле" эвакуационных групп артиллерией ВСУ

Боец с позывным "Шам": артиллерия ВСУ ведет огонь по российским эвакуационным группам

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские артиллеристы пытаются уничтожать эвакуационные группы российских военнослужащих, прибывающие за ранеными бойцами, рассказал РИА Новости командир батальона 6-го добровольческого отряда "Барс" с позывным "Шам".
«

"Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они (артиллеристы украинской армии – ред.) этого ждут. Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы - доктора, фельдшеры, - уже они будут страдать", - рассказал он.

Он уточнил, что российские бойцы знают об этой тактике и всячески подстраховываются.
"Но мы от этого подстраховываемся, принимаем меры, эвакуацию производим тем личным составом, который находится рядом", - рассказал командир батальона.
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