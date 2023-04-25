Российский боец рассказал о "ловле" эвакуационных групп артиллерией ВСУ

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"Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они (артиллеристы украинской армии – ред.) этого ждут. Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы - доктора, фельдшеры, - уже они будут страдать", - рассказал он.