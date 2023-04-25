Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов
Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить допустимую скорость
Девушка катается на электросамокате в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости, говорится в официальном телеграм-канале СПЧ.
"Для оценки обоснованности закрепленных в ПДД максимальной скорости и веса средств индивидуальной мобильности необходимо разработать методику и провести испытания, имитирующие столкновение СИМ, управляемого взрослым человеком, с неподвижным жестким предметом (столб, автомобиль), а также наезд СИМ на пешехода (включая детский манекен)", - цитирует письмо Фадеева руководству Минпромторга телеграм-канал "СПЧ - Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека".
Фадеев попросил проинформировать, возможна ли разработка соответствующей методики испытаний силами Минпромторга, и заявил, что, по мнению СПЧ, существующие ограничения максимальной скорости и веса электросамокатов "слишком высоки и в случае аварии с участием пешехода могут нанести ему серьезные травмы".
Глава СПЧ также направил письма ведущим кикшеринговым компаниям. "Совет просит вас направить в наш адрес информацию о возможности проведения таких испытаний, а также об иных мерах, направленных на обеспечение безопасности пользователей сервисов кикшеринга и других участников дорожного движения", - приводится в сообщении часть его письма.