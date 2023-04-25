Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/elektrosamokat-1867685357.html
Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов
Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов - РИА Новости, 25.04.2023
Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:56
2023-04-25T17:56
общество
россия
валерий фадеев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482800_0:114:2240:1374_1920x0_80_0_0_e1bb96104f94c13813e863921d935ab8.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости, говорится в официальном телеграм-канале СПЧ. "Для оценки обоснованности закрепленных в ПДД максимальной скорости и веса средств индивидуальной мобильности необходимо разработать методику и провести испытания, имитирующие столкновение СИМ, управляемого взрослым человеком, с неподвижным жестким предметом (столб, автомобиль), а также наезд СИМ на пешехода (включая детский манекен)", - цитирует письмо Фадеева руководству Минпромторга телеграм-канал "СПЧ - Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека". Фадеев попросил проинформировать, возможна ли разработка соответствующей методики испытаний силами Минпромторга, и заявил, что, по мнению СПЧ, существующие ограничения максимальной скорости и веса электросамокатов "слишком высоки и в случае аварии с участием пешехода могут нанести ему серьезные травмы". Глава СПЧ также направил письма ведущим кикшеринговым компаниям. "Совет просит вас направить в наш адрес информацию о возможности проведения таких испытаний, а также об иных мерах, направленных на обеспечение безопасности пользователей сервисов кикшеринга и других участников дорожного движения", - приводится в сообщении часть его письма.
https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482800_129:0:2113:1488_1920x0_80_0_0_b1f9049ed46575fcf091cfeff2b61e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фадеев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов

Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить допустимую скорость

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате в Москве
Девушка катается на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка катается на электросамокате в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости, говорится в официальном телеграм-канале СПЧ.
"Для оценки обоснованности закрепленных в ПДД максимальной скорости и веса средств индивидуальной мобильности необходимо разработать методику и провести испытания, имитирующие столкновение СИМ, управляемого взрослым человеком, с неподвижным жестким предметом (столб, автомобиль), а также наезд СИМ на пешехода (включая детский манекен)", - цитирует письмо Фадеева руководству Минпромторга телеграм-канал "СПЧ - Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека".
Фадеев попросил проинформировать, возможна ли разработка соответствующей методики испытаний силами Минпромторга, и заявил, что, по мнению СПЧ, существующие ограничения максимальной скорости и веса электросамокатов "слишком высоки и в случае аварии с участием пешехода могут нанести ему серьезные травмы".
Глава СПЧ также направил письма ведущим кикшеринговым компаниям. "Совет просит вас направить в наш адрес информацию о возможности проведения таких испытаний, а также об иных мерах, направленных на обеспечение безопасности пользователей сервисов кикшеринга и других участников дорожного движения", - приводится в сообщении часть его письма.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП
Вчера, 09:21
 
ОбществоРоссияВалерий ФадеевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала