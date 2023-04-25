https://ria.ru/20230425/elektrosamokat-1867685357.html

Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов

Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов - РИА Новости, 25.04.2023

Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:56

2023-04-25T17:56

2023-04-25T17:56

общество

россия

валерий фадеев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости, говорится в официальном телеграм-канале СПЧ. "Для оценки обоснованности закрепленных в ПДД максимальной скорости и веса средств индивидуальной мобильности необходимо разработать методику и провести испытания, имитирующие столкновение СИМ, управляемого взрослым человеком, с неподвижным жестким предметом (столб, автомобиль), а также наезд СИМ на пешехода (включая детский манекен)", - цитирует письмо Фадеева руководству Минпромторга телеграм-канал "СПЧ - Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека". Фадеев попросил проинформировать, возможна ли разработка соответствующей методики испытаний силами Минпромторга, и заявил, что, по мнению СПЧ, существующие ограничения максимальной скорости и веса электросамокатов "слишком высоки и в случае аварии с участием пешехода могут нанести ему серьезные травмы". Глава СПЧ также направил письма ведущим кикшеринговым компаниям. "Совет просит вас направить в наш адрес информацию о возможности проведения таких испытаний, а также об иных мерах, направленных на обеспечение безопасности пользователей сервисов кикшеринга и других участников дорожного движения", - приводится в сообщении часть его письма.

https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фадеев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)