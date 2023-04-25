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Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России - РИА Новости, 25.04.2023
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21:15 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867736457.html
Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России
Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:15
2023-04-25T21:15
россия
сша
сергей лавров
барак обама
оон
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций. "Мы достаточно быстро приспособились (к санкциям – ред.). Я помню, еще (занимавший тогда пост президента США) Барак Обама в 2010, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит разорванная в клочья. Если такое желание есть, а оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя, на тех, кто является договороспособным", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867558971.html
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россия, сша, сергей лавров, барак обама, оон
Россия, США, Сергей Лавров, Барак Обама, ООН
Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России

Лавров: у США есть желание разрушить экономику России вне зависимости от администраций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций.
"Мы достаточно быстро приспособились (к санкциям – ред.). Я помню, еще (занимавший тогда пост президента США) Барак Обама в 2010, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит разорванная в клочья. Если такое желание есть, а оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя, на тех, кто является договороспособным", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
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Вчера, 12:52
 
РоссияСШАСергей ЛавровБарак ОбамаООН
 
 
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