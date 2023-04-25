https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867736457.html

Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России

Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:15

2023-04-25T21:15

2023-04-25T21:15

россия

сша

сергей лавров

барак обама

оон

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций. "Мы достаточно быстро приспособились (к санкциям – ред.). Я помню, еще (занимавший тогда пост президента США) Барак Обама в 2010, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит разорванная в клочья. Если такое желание есть, а оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя, на тех, кто является договороспособным", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.

https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867558971.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, сергей лавров, барак обама, оон