Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой
Помощник президента России Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой
Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экономика Европы с ее низкими темпами роста и потерей конкурентоспособности является умирающей частью мировой экономики, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые".
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"Рынок Европы и европейская экономика с точки зрения глобальной экономики - умирающая ее часть с низкими темпами экономического роста, с потерей конкурентоспособности", - сказал Орешкин.
Он напомнил недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борелля о том, что все хорошее состояние экономики Европы за последнее десятилетие базировалось на трех ключевых элементах, первый из которых - это позитивная зависимость от поставок энергоносителей из России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.