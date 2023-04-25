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Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой - РИА Новости, 25.04.2023
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12:52 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867558971.html
Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой
Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой - РИА Новости, 25.04.2023
Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой
Экономика Европы с ее низкими темпами роста и потерей конкурентоспособности является умирающей частью мировой экономики, заявил помощник президента России... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:52
2023-04-25T12:52
экономика
россия
европа
максим орешкин
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экономика Европы с ее низкими темпами роста и потерей конкурентоспособности является умирающей частью мировой экономики, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые". Он напомнил недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борелля о том, что все хорошее состояние экономики Европы за последнее десятилетие базировалось на трех ключевых элементах, первый из которых - это позитивная зависимость от поставок энергоносителей из России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html
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экономика, россия, европа, максим орешкин, в мире
Экономика, Россия, Европа, Максим Орешкин, В мире
Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой

Помощник президента России Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экономика Европы с ее низкими темпами роста и потерей конкурентоспособности является умирающей частью мировой экономики, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые".
«
"Рынок Европы и европейская экономика с точки зрения глобальной экономики - умирающая ее часть с низкими темпами экономического роста, с потерей конкурентоспособности", - сказал Орешкин.
Он напомнил недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борелля о том, что все хорошее состояние экономики Европы за последнее десятилетие базировалось на трех ключевых элементах, первый из которых - это позитивная зависимость от поставок энергоносителей из России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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