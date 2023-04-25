https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867558971.html

Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой

Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой - РИА Новости, 25.04.2023

Орешкин назвал европейскую экономику умирающей частью мировой

Экономика Европы с ее низкими темпами роста и потерей конкурентоспособности является умирающей частью мировой экономики, заявил помощник президента России... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:52

2023-04-25T12:52

2023-04-25T12:52

экономика

россия

европа

максим орешкин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803443761_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_13c125108e2cae47e1353fb22e8827ed.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экономика Европы с ее низкими темпами роста и потерей конкурентоспособности является умирающей частью мировой экономики, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые". Он напомнил недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борелля о том, что все хорошее состояние экономики Европы за последнее десятилетие базировалось на трех ключевых элементах, первый из которых - это позитивная зависимость от поставок энергоносителей из России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, европа, максим орешкин, в мире