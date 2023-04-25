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Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги - РИА Новости, 25.04.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:55 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/dopsredstva-1867611158.html
Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги
Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги - РИА Новости, 25.04.2023
Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги
Правительство Тверской области во вторник одобрило внесение изменений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:55
2023-04-25T14:55
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 25 апр - РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник одобрило внесение изменений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые предусматривают увеличение расходов на социальную сферу и ремонт дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Сегодня большая часть предлагаемых изменений в закон направлена главным образом на успешную реализацию проектов именно в социальной сфере", – сказал на заседании облправительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства Тверской области.По отрасли здравоохранения объём расходов будет увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Средства направят на завершение строительства детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице и другие цели.В сфере образования дополнительные средства направят на строительство школ в Твери (в микрорайоне "Южный" и на улице Цветочная), деревне Вахонино Конаковского района, детского дома в Калязине. Предусмотрены средства на реализацию и нового проекта – строительство спортивного зала при школе N3 в городе Нелидово.Кроме того, выделяются дополнительные средства на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, социальную поддержку населения, в том числе для предоставление субсидий на догазификацию.Существенно увеличен объём средств на капитальный ремонт и строительство дорожной сети, в первую очередь по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Объём дорожного фонда Тверской области на 2023 год составит 20,6 миллиарда рублей.Глава региона подчеркнул, что исполнительным органам Тверской области, ответственным за реализацию проектов, по которым увеличивается финансирование, необходимо в установленные сроки обеспечить получение документов государственной экспертизы, заключение государственных контрактов и их реализацию в строгом соответствии с утверждёнными планами-графиками, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230412/zdravookhranenie-1864716245.html
https://ria.ru/20230418/gazoprovod-1866088378.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 апр - РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник одобрило внесение изменений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые предусматривают увеличение расходов на социальную сферу и ремонт дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Сегодня большая часть предлагаемых изменений в закон направлена главным образом на успешную реализацию проектов именно в социальной сфере", – сказал на заседании облправительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства Тверской области.
По отрасли здравоохранения объём расходов будет увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Средства направят на завершение строительства детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице и другие цели.
В сфере образования дополнительные средства направят на строительство школ в Твери (в микрорайоне "Южный" и на улице Цветочная), деревне Вахонино Конаковского района, детского дома в Калязине. Предусмотрены средства на реализацию и нового проекта – строительство спортивного зала при школе N3 в городе Нелидово.
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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12 апреля, 11:38
Кроме того, выделяются дополнительные средства на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, социальную поддержку населения, в том числе для предоставление субсидий на догазификацию.
Существенно увеличен объём средств на капитальный ремонт и строительство дорожной сети, в первую очередь по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Объём дорожного фонда Тверской области на 2023 год составит 20,6 миллиарда рублей.
Глава региона подчеркнул, что исполнительным органам Тверской области, ответственным за реализацию проектов, по которым увеличивается финансирование, необходимо в установленные сроки обеспечить получение документов государственной экспертизы, заключение государственных контрактов и их реализацию в строгом соответствии с утверждёнными планами-графиками, пояснили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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