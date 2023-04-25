https://ria.ru/20230425/dopsredstva-1867611158.html

Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги

Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги - РИА Новости, 25.04.2023

Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги

Правительство Тверской области во вторник одобрило внесение изменений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:55

2023-04-25T14:55

2023-04-25T14:55

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 25 апр - РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник одобрило внесение изменений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые предусматривают увеличение расходов на социальную сферу и ремонт дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Сегодня большая часть предлагаемых изменений в закон направлена главным образом на успешную реализацию проектов именно в социальной сфере", – сказал на заседании облправительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства Тверской области.По отрасли здравоохранения объём расходов будет увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Средства направят на завершение строительства детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице и другие цели.В сфере образования дополнительные средства направят на строительство школ в Твери (в микрорайоне "Южный" и на улице Цветочная), деревне Вахонино Конаковского района, детского дома в Калязине. Предусмотрены средства на реализацию и нового проекта – строительство спортивного зала при школе N3 в городе Нелидово.Кроме того, выделяются дополнительные средства на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, социальную поддержку населения, в том числе для предоставление субсидий на догазификацию.Существенно увеличен объём средств на капитальный ремонт и строительство дорожной сети, в первую очередь по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Объём дорожного фонда Тверской области на 2023 год составит 20,6 миллиарда рублей.Глава региона подчеркнул, что исполнительным органам Тверской области, ответственным за реализацию проектов, по которым увеличивается финансирование, необходимо в установленные сроки обеспечить получение документов государственной экспертизы, заключение государственных контрактов и их реализацию в строгом соответствии с утверждёнными планами-графиками, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230412/zdravookhranenie-1864716245.html

https://ria.ru/20230418/gazoprovod-1866088378.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область