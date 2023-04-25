https://ria.ru/20230425/donetsk-1867580706.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 25.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:33

2023-04-25T13:33

2023-04-25T13:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230425/obstrel-1867539510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия