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Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:33
2023-04-25T13:33
2023-04-25T13:41
специальная военная операция на украине
донецк
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нато
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867539510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов