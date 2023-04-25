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Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес - РИА Новости, 25.04.2023
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10:16 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/daudov-1867506247.html
Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес
Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес - РИА Новости, 25.04.2023
Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:16
2023-04-25T10:16
общество
украина
россия
лисичанск
рамзан кадыров
магомед даудов
владимир ленин (владимир ульянов)
служба безопасности украины
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ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал бывшим лидерам СССР. Ранее СБУ заочно обвинила Даудова в действиях, направленных на изменение границ Украины. По данным службы, Даудов с мая прошлого года занимается формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, с июля по ноябрь неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняют в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой спецоперации. "Меня обвиняют в пособничестве в ведении войны, совершении по предварительному сговору умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в распространении материалов, содержащих оправдание действий моей страны в отношении Украины. Ответственно заявляю, что абсолютно согласен с формулировкой СБУ! Да, я полностью поддерживаю цели и задачи СВО! Сатанизм и нацизм должны быть уничтожены. Именно эти цели преследует СВО", - написал Даудов в Telegram-канале. При этом он не согласен с обвинениями по поводу изменений границ и советует СБУ поинтересоваться, как эти регионы попали в состав Украины, добавив что "исконно российские территории" включил в состав УССР Владимир Ленин, а Крым передал Никита Хрущёв. "Так что все обвинения к ним. А Россия только восстанавливает историческую справедливость... СБУ апеллирует к тому, что я побывал в Лисичанске, Попасной, Мариуполе и на других освобождённых территориях. Уверяю СБУ, что намерен побывать в Одессе, Львове, Луцке, Харькове и Киеве. Жду не дождусь того дня, когда смогу встретиться с теми, кто выдвинул против меня обвинения. А там посмотрим, кому из нас ответ держать", - добавил Даудов.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865828618.html
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общество, украина, россия, лисичанск, рамзан кадыров, магомед даудов, владимир ленин (владимир ульянов), служба безопасности украины, чеченская республика (чечня)
Общество, Украина, Россия, Лисичанск, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Служба безопасности Украины, Чеченская республика (Чечня)
Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес

Председатель парламента Чечни Даудов согласился с частью обвинений, предъявленных ему СБУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал бывшим лидерам СССР.
Ранее СБУ заочно обвинила Даудова в действиях, направленных на изменение границ Украины. По данным службы, Даудов с мая прошлого года занимается формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, с июля по ноябрь неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняют в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой спецоперации.
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"Меня обвиняют в пособничестве в ведении войны, совершении по предварительному сговору умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в распространении материалов, содержащих оправдание действий моей страны в отношении Украины. Ответственно заявляю, что абсолютно согласен с формулировкой СБУ! Да, я полностью поддерживаю цели и задачи СВО! Сатанизм и нацизм должны быть уничтожены. Именно эти цели преследует СВО", - написал Даудов в Telegram-канале.
При этом он не согласен с обвинениями по поводу изменений границ и советует СБУ поинтересоваться, как эти регионы попали в состав Украины, добавив что "исконно российские территории" включил в состав УССР Владимир Ленин, а Крым передал Никита Хрущёв.
"Так что все обвинения к ним. А Россия только восстанавливает историческую справедливость... СБУ апеллирует к тому, что я побывал в Лисичанске, Попасной, Мариуполе и на других освобождённых территориях. Уверяю СБУ, что намерен побывать в Одессе, Львове, Луцке, Харькове и Киеве. Жду не дождусь того дня, когда смогу встретиться с теми, кто выдвинул против меня обвинения. А там посмотрим, кому из нас ответ держать", - добавил Даудов.
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ОбществоУкраинаРоссияЛисичанскРамзан КадыровМагомед ДаудовВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Служба безопасности УкраиныЧеченская республика (Чечня)
 
 
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