https://ria.ru/20230425/daudov-1867506247.html

Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес

Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес - РИА Новости, 25.04.2023

Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:16

2023-04-25T10:16

2023-04-25T10:16

общество

украина

россия

лисичанск

рамзан кадыров

магомед даудов

владимир ленин (владимир ульянов)

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787617447_0:177:2908:1813_1920x0_80_0_0_d0d939ffea4da4a635a6ce91efdd11cb.jpg

ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал бывшим лидерам СССР. Ранее СБУ заочно обвинила Даудова в действиях, направленных на изменение границ Украины. По данным службы, Даудов с мая прошлого года занимается формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, с июля по ноябрь неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняют в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой спецоперации. "Меня обвиняют в пособничестве в ведении войны, совершении по предварительному сговору умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в распространении материалов, содержащих оправдание действий моей страны в отношении Украины. Ответственно заявляю, что абсолютно согласен с формулировкой СБУ! Да, я полностью поддерживаю цели и задачи СВО! Сатанизм и нацизм должны быть уничтожены. Именно эти цели преследует СВО", - написал Даудов в Telegram-канале. При этом он не согласен с обвинениями по поводу изменений границ и советует СБУ поинтересоваться, как эти регионы попали в состав Украины, добавив что "исконно российские территории" включил в состав УССР Владимир Ленин, а Крым передал Никита Хрущёв. "Так что все обвинения к ним. А Россия только восстанавливает историческую справедливость... СБУ апеллирует к тому, что я побывал в Лисичанске, Попасной, Мариуполе и на других освобождённых территориях. Уверяю СБУ, что намерен побывать в Одессе, Львове, Луцке, Харькове и Киеве. Жду не дождусь того дня, когда смогу встретиться с теми, кто выдвинул против меня обвинения. А там посмотрим, кому из нас ответ держать", - добавил Даудов.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865828618.html

https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html

украина

россия

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, россия, лисичанск, рамзан кадыров, магомед даудов, владимир ленин (владимир ульянов), служба безопасности украины, чеченская республика (чечня)