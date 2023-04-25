Даудов заявил, что согласен с частью обвинений СБУ в свой адрес
Председатель парламента Чечни Даудов согласился с частью обвинений, предъявленных ему СБУ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал бывшим лидерам СССР.
Ранее СБУ заочно обвинила Даудова в действиях, направленных на изменение границ Украины. По данным службы, Даудов с мая прошлого года занимается формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, с июля по ноябрь неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняют в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой спецоперации.
"Меня обвиняют в пособничестве в ведении войны, совершении по предварительному сговору умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в распространении материалов, содержащих оправдание действий моей страны в отношении Украины. Ответственно заявляю, что абсолютно согласен с формулировкой СБУ! Да, я полностью поддерживаю цели и задачи СВО! Сатанизм и нацизм должны быть уничтожены. Именно эти цели преследует СВО", - написал Даудов в Telegram-канале.
При этом он не согласен с обвинениями по поводу изменений границ и советует СБУ поинтересоваться, как эти регионы попали в состав Украины, добавив что "исконно российские территории" включил в состав УССР Владимир Ленин, а Крым передал Никита Хрущёв.
"Так что все обвинения к ним. А Россия только восстанавливает историческую справедливость... СБУ апеллирует к тому, что я побывал в Лисичанске, Попасной, Мариуполе и на других освобождённых территориях. Уверяю СБУ, что намерен побывать в Одессе, Львове, Луцке, Харькове и Киеве. Жду не дождусь того дня, когда смогу встретиться с теми, кто выдвинул против меня обвинения. А там посмотрим, кому из нас ответ держать", - добавил Даудов.