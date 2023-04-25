https://ria.ru/20230425/britantsy-1867736789.html

"У НАТО пойдет кровь из носа". Британцы оценили решение Путина по Украине

"У НАТО пойдет кровь из носа". Британцы оценили решение Путина по Украине - РИА Новости, 25.04.2023

"У НАТО пойдет кровь из носа". Британцы оценили решение Путина по Украине

Читатели Daily Mail оценили решение российского руководства задействовать передовые танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:17

2023-04-25T21:17

2023-04-25T22:11

политика

россия

т-14

украина

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили решение российского руководства задействовать передовые танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции."Так называемые усовершенствованные танки Challenger, подаренные Великобританией, не идут ни в какое сравнение с могучими "Арматами". Да начнется битва", — написали в комментариях."Это довольно сложные машины. Исторически так сложилось, что Россия имеет преимущество по количеству танков и их технологичности", — напомнили в беседе."Грозный противник. Этот конфликт не закончится в ближайшее время", — резюмировал один из пользователей.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

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политика, россия, т-14, украина