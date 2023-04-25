https://ria.ru/20230425/britaniya-1867479472.html

СМИ: глава МИД Британии считает ошибкой возможную холодную войну с Китаем

СМИ: глава МИД Британии считает ошибкой возможную холодную войну с Китаем - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: глава МИД Британии считает ошибкой возможную холодную войну с Китаем

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны Китаю было бы ошибкой, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:15

2023-04-25T03:15

2023-04-25T03:15

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джеймс клеверли

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны Китаю было бы ошибкой, сообщает газета Financial Times со ссылкой на выдержки из предстоящего выступления главы МИД. Как пишет газета, речь министра будет посвящена Китаю: он изложит планы действий на предстоящий год для улучшения отношений с Пекином, настаивая при этом на том, что Британия не потеряет бдительности. "Для меня было бы ясно и легко - возможно, даже приятно - объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель - изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира", - цитирует газета текст выступления Клеверли, которое состоится во вторник в резиденции лорда-мэра Лондона. Как отмечается, Клеверли также скажет, что "ни одна значительная глобальная проблема" не может быть решена без Китая. Однако, пишет газета, министр затронет и те области, в которых у Британии остаются разногласии с Китаем, в том числе Тайвань, гражданские права в Гонконге и уйгурский вопрос. Также газета пишет, что Клеверли надеется в этом году посетить Китай. Издание со ссылкой на британских чиновников добавляет, что Пекин ранее давал понять, что будет рад его визиту. Ранее Клеверли в интервью газете Guardian заявил, что Британии необходимо продолжать развитие отношений с Китаем и что разрыв связей с КНР контрпродуктивен для Лондона.

https://ria.ru/20221214/diplomaty-1838723132.html

https://ria.ru/20230213/velikobritaniya-1851649101.html

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китай, пекин, лондон, джеймс клеверли, в мире