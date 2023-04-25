Европе и Азии спрогнозировали тяжелую борьбу за важный ресурс
Bloomberg: Европе придется столкнуться с Азией на рынке сырой нефти
Нефтяной танкер. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По прогнозам аналитиков исследовательской компании Energy Aspects Амриты Сен и Кристофера Хейнса, Европу и Азию ждет тяжелая борьба за нефть, сообщает Bloomberg.
Как указали в статье, европейские нефтеперерабатывающие компании, уже давно лишившиеся российской нефти, столкнулись с потерей аналогичных поставок из северного Ирака и сокращением добычи несколькими ведущими мировыми производителями.
"Между Европой и Азией предстоит тяжелая борьба, и Азия может обойти Европу по цене за баррель, что может привести к сокращению объемов добычи на европейском континенте, чтобы сбалансировать рынок сырой нефти", — посчитали эксперты.
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Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.
В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.