https://ria.ru/20230425/borba-1867563343.html

Европе и Азии спрогнозировали тяжелую борьбу за важный ресурс

Европе и Азии спрогнозировали тяжелую борьбу за важный ресурс - РИА Новости, 25.04.2023

Европе и Азии спрогнозировали тяжелую борьбу за важный ресурс

По прогнозам аналитиков исследовательской компании Energy Aspects Амриты Сен и Кристофера Хейнса, Европу и Азию ждет тяжелая борьба за нефть, сообщает... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:03

2023-04-25T13:03

2023-04-25T13:03

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По прогнозам аналитиков исследовательской компании Energy Aspects Амриты Сен и Кристофера Хейнса, Европу и Азию ждет тяжелая борьба за нефть, сообщает Bloomberg.Как указали в статье, европейские нефтеперерабатывающие компании, уже давно лишившиеся российской нефти, столкнулись с потерей аналогичных поставок из северного Ирака и сокращением добычи несколькими ведущими мировыми производителями.Нефтеперерабатывающие предприятия Азии, в частности Китая, увеличивают спрос на так называемую среднекислую нефть, аналогичную той, что добывается в России и Ираке, отметили в публикации."Между Европой и Азией предстоит тяжелая борьба, и Азия может обойти Европу по цене за баррель, что может привести к сокращению объемов добычи на европейском континенте, чтобы сбалансировать рынок сырой нефти", — посчитали эксперты.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.

https://ria.ru/20230419/opek-1866478837.html

https://ria.ru/20230425/neft-1867522346.html

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цены на нефть, азия, европа, россия, евросоюз