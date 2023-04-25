https://ria.ru/20230425/biznes-1867491735.html

Российские активы Mercedes-Benz приобрел дилер "Автодом"

Российские активы Mercedes-Benz приобрел дилер "Автодом" - РИА Новости, 25.04.2023

Российские активы Mercedes-Benz приобрел дилер "Автодом"

Дилер "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку",... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:30

2023-04-25T08:30

2023-04-25T08:41

экономика

московская область (подмосковье)

mercedes

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дилер "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку", говорится в сообщении компании. "Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО "Автодом", включая АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей)", - говорится в сообщении.В том числе, в соответствии со сделкой, "Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.По словам гендиректора "Автодома" Андрея Ольховского, в ближайшее время компания объявит нового технологического партнера по производству на площадке. "Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников", – подчеркнул он.Как отмечал в феврале вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, не исключено, что новый владелец площадки совместно с иностранным партнером будет выпускать на заводе китайские автомобили."Автодом" будет осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в РФ, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, соответствующее право дилер получил после завершения сделки по приобретению активов немецкой компании в РФ."ГК "Автодом" получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада", - отмечается в сообщении."Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний", - отметил гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.

https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html

https://ria.ru/20221027/mercedes-benz-1827079349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская область (подмосковье), mercedes, россия