https://ria.ru/20230425/berbok-1867617490.html

Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев

Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев - РИА Новости, 25.04.2023

Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев

Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:19

2023-04-25T15:19

2023-04-25T20:14

в мире

судан

германия

россия

анналена бербок

сергей лавров

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров, пишет Bild.В своем Twitter дипломат написала: "Мы выступаем за прекращение огня в Судане по всем дипломатическим каналам. Я четко говорю сторонам конфликта: если вы заботитесь о своей стране, то сложите оружие".Комментаторы этой записи отметили, что решительных действий от Германии сейчас ждут именно по украинскому вопросу, который был одним из предметов обсуждения в ООН."Ну что, оружие приносит мир?" — иронично спросил пользователь."Именно этого от вас ждут на Украине. Займитесь наконец перемирием и прекратите поставки оружия", — написал другой читатель."Потренируйтесь в "дипломатических каналах" на Судане, глядишь, договоритесь с Россией", — предложил юзер."Жаль, что вы не говорите про мир на Украине", — резюмировали участники дискуссии.Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру Всемирной организации.

https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html

https://ria.ru/20230425/oon-1867574730.html

судан

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, германия, россия, анналена бербок, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, bild