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Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев - РИА Новости, 25.04.2023
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15:19 25.04.2023 (обновлено: 20:14 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/berbok-1867617490.html
Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев
Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев - РИА Новости, 25.04.2023
Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев
Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:19
2023-04-25T20:14
в мире
судан
германия
россия
анналена бербок
сергей лавров
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров, пишет Bild.В своем Twitter дипломат написала: "Мы выступаем за прекращение огня в Судане по всем дипломатическим каналам. Я четко говорю сторонам конфликта: если вы заботитесь о своей стране, то сложите оружие".Комментаторы этой записи отметили, что решительных действий от Германии сейчас ждут именно по украинскому вопросу, который был одним из предметов обсуждения в ООН."Ну что, оружие приносит мир?" — иронично спросил пользователь."Именно этого от вас ждут на Украине. Займитесь наконец перемирием и прекратите поставки оружия", — написал другой читатель."Потренируйтесь в "дипломатических каналах" на Судане, глядишь, договоритесь с Россией", — предложил юзер."Жаль, что вы не говорите про мир на Украине", — резюмировали участники дискуссии.Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру Всемирной организации.
https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html
https://ria.ru/20230425/oon-1867574730.html
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в мире, судан, германия, россия, анналена бербок, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, bild
В мире, Судан, Германия, Россия, Анналена Бербок, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, Bild
Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев

Bild: глава МИД ФРГ Бербок проигнорировала приглашение на заседание СБ ООН с Лавровым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров, пишет Bild.
«

"Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана", — говорится в публикации.

В своем Twitter дипломат написала: "Мы выступаем за прекращение огня в Судане по всем дипломатическим каналам. Я четко говорю сторонам конфликта: если вы заботитесь о своей стране, то сложите оружие".
Комментаторы этой записи отметили, что решительных действий от Германии сейчас ждут именно по украинскому вопросу, который был одним из предметов обсуждения в ООН.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев
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"Ну что, оружие приносит мир?" — иронично спросил пользователь.
"Именно этого от вас ждут на Украине. Займитесь наконец перемирием и прекратите поставки оружия", — написал другой читатель.
«

"Оружие в Судане — плохо. Оружие на Украине — хорошо. Вы точно министр иностранных дел?" — поинтересовался один из комментаторов.

"Потренируйтесь в "дипломатических каналах" на Судане, глядишь, договоритесь с Россией", — предложил юзер.
"Жаль, что вы не говорите про мир на Украине", — резюмировали участники дискуссии.
Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру Всемирной организации.
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В миреСуданГерманияРоссияАнналена БербокСергей ЛавровООНСовет Безопасности ООНBild
 
 
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