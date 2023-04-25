Поступок Бербок по отношению к Лаврову разозлил немцев
Bild: глава МИД ФРГ Бербок проигнорировала приглашение на заседание СБ ООН с Лавровым
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров, пишет Bild.
«
"Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана", — говорится в публикации.
В своем Twitter дипломат написала: "Мы выступаем за прекращение огня в Судане по всем дипломатическим каналам. Я четко говорю сторонам конфликта: если вы заботитесь о своей стране, то сложите оружие".
Комментаторы этой записи отметили, что решительных действий от Германии сейчас ждут именно по украинскому вопросу, который был одним из предметов обсуждения в ООН.
"Ну что, оружие приносит мир?" — иронично спросил пользователь.
"Именно этого от вас ждут на Украине. Займитесь наконец перемирием и прекратите поставки оружия", — написал другой читатель.
«
"Оружие в Судане — плохо. Оружие на Украине — хорошо. Вы точно министр иностранных дел?" — поинтересовался один из комментаторов.
"Потренируйтесь в "дипломатических каналах" на Судане, глядишь, договоритесь с Россией", — предложил юзер.
"Жаль, что вы не говорите про мир на Украине", — резюмировали участники дискуссии.
Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру Всемирной организации.