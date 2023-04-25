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Умер певец и актер Гарри Белафонте - РИА Новости, 25.04.2023
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17:19 25.04.2023 (обновлено: 17:33 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/belafonte-1867670536.html
Умер певец и актер Гарри Белафонте
Умер певец и актер Гарри Белафонте - РИА Новости, 25.04.2023
Умер певец и актер Гарри Белафонте
Американский певец, актер и активист Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:19
2023-04-25T17:33
манхэттен
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский певец, актер и активист Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн.Белафонте умер в своем доме в Манхэттене. В качестве причины смерти представитель назвал сердечную недостаточность.В 1954 году Гарри Белафонте сыграл главную роль в музыкальном фильме "Кармен Джонс", а также в картине "Остров под солнцем". В 1960-е годы Белфонте оставил актерскую карьеру и посвятил себя музыке.Белафонте называли "королем музыки калипсо". Его альбом "Calypso" (1956) на протяжении 31 недели удерживал первую строчку в Billboard 200 и первым в истории разошелся тиражом свыше миллиона экземпляров. На пластинке было записано только две песни: Banana Boat Song и Farewell to Jamaica. Певец является обладателем двух премий "Грэмми".Белафонте также являлся одним из главных активистов борьбы за гражданские права афроамериканцев наряду с Мартином Лютером Кингом. Президент США Джон Кеннеди назначил его советником Корпуса мира по культурным вопросам.
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манхэттен, сша, мартин лютер кинг, джон кеннеди (политик)
Манхэттен, США, Мартин Лютер Кинг, Джон Кеннеди (политик)
Умер певец и актер Гарри Белафонте

Американский певец и актер Гарри Белафонте умер в возрасте 96 лет

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLАмериканский певец Гарри Белафонте
Американский певец Гарри Белафонте - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Американский певец Гарри Белафонте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский певец, актер и активист Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн.
Белафонте умер в своем доме в Манхэттене. В качестве причины смерти представитель назвал сердечную недостаточность.
В 1954 году Гарри Белафонте сыграл главную роль в музыкальном фильме "Кармен Джонс", а также в картине "Остров под солнцем". В 1960-е годы Белфонте оставил актерскую карьеру и посвятил себя музыке.
Белафонте называли "королем музыки калипсо". Его альбом "Calypso" (1956) на протяжении 31 недели удерживал первую строчку в Billboard 200 и первым в истории разошелся тиражом свыше миллиона экземпляров. На пластинке было записано только две песни: Banana Boat Song и Farewell to Jamaica. Певец является обладателем двух премий "Грэмми".
Белафонте также являлся одним из главных активистов борьбы за гражданские права афроамериканцев наряду с Мартином Лютером Кингом. Президент США Джон Кеннеди назначил его советником Корпуса мира по культурным вопросам.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкАктриса Джулия Белафонте, журналист Генрих Боровик, актриса Джулия Фолк, поэт и актер Гарри Белафонте и поэт Виталий Коротич в Москве
Актриса Джулия Белафонте, журналист Генрих Боровик, актриса Джулия Фолк, поэт и актер Гарри Белафонте и поэт Виталий Коротич в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Актриса Джулия Белафонте, журналист Генрих Боровик, актриса Джулия Фолк, поэт и актер Гарри Белафонте и поэт Виталий Коротич в Москве. Архивное фото
 
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