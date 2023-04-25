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Умер певец и актер Гарри Белафонте

Умер певец и актер Гарри Белафонте - РИА Новости, 25.04.2023

Умер певец и актер Гарри Белафонте

Американский певец, актер и активист Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:19

2023-04-25T17:19

2023-04-25T17:33

манхэттен

сша

мартин лютер кинг

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский певец, актер и активист Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн.Белафонте умер в своем доме в Манхэттене. В качестве причины смерти представитель назвал сердечную недостаточность.В 1954 году Гарри Белафонте сыграл главную роль в музыкальном фильме "Кармен Джонс", а также в картине "Остров под солнцем". В 1960-е годы Белфонте оставил актерскую карьеру и посвятил себя музыке.Белафонте называли "королем музыки калипсо". Его альбом "Calypso" (1956) на протяжении 31 недели удерживал первую строчку в Billboard 200 и первым в истории разошелся тиражом свыше миллиона экземпляров. На пластинке было записано только две песни: Banana Boat Song и Farewell to Jamaica. Певец является обладателем двух премий "Грэмми".Белафонте также являлся одним из главных активистов борьбы за гражданские права афроамериканцев наряду с Мартином Лютером Кингом. Президент США Джон Кеннеди назначил его советником Корпуса мира по культурным вопросам.

манхэттен

сша

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манхэттен, сша, мартин лютер кинг, джон кеннеди (политик)