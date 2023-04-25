https://ria.ru/20230425/bayden-1867592439.html

Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое

Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое - РИА Новости, 25.04.2023

Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое

Действующий президент США Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, обещает в лозунге к выборам 2024 года, что вместе с выдвигающимся с ним... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:03

2023-04-25T14:03

2023-04-25T14:14

в мире

сша

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, обещает в лозунге к выборам 2024 года, что вместе с выдвигающимся с ним вице-президентом Камалой Харрис они доведут дело до конца. "Вместе мы можем довести дело до конца во благо американского народа", - гласит запись на сайте предвыборной кампании Байдена и Харрис. Этот же тезис "Давайте доведем дело до конца" значится и в разделе пожертвований на избирательную кампанию. Ранее во вторник Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867589209.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867592016.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, камала харрис