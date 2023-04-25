https://ria.ru/20230425/bayden-1867592439.html
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое - РИА Новости, 25.04.2023
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое
Действующий президент США Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, обещает в лозунге к выборам 2024 года, что вместе с выдвигающимся с ним... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:03
2023-04-25T14:03
2023-04-25T14:14
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, обещает в лозунге к выборам 2024 года, что вместе с выдвигающимся с ним вице-президентом Камалой Харрис они доведут дело до конца. "Вместе мы можем довести дело до конца во благо американского народа", - гласит запись на сайте предвыборной кампании Байдена и Харрис. Этот же тезис "Давайте доведем дело до конца" значится и в разделе пожертвований на избирательную кампанию. Ранее во вторник Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867589209.html
https://ria.ru/20230425/bayden-1867592016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое
Байден, которому уже 80, в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое