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Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое - РИА Новости, 25.04.2023
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14:03 25.04.2023 (обновлено: 14:14 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867592439.html
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое - РИА Новости, 25.04.2023
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое
Действующий президент США Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, обещает в лозунге к выборам 2024 года, что вместе с выдвигающимся с ним... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:03
2023-04-25T14:14
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, обещает в лозунге к выборам 2024 года, что вместе с выдвигающимся с ним вице-президентом Камалой Харрис они доведут дело до конца. "Вместе мы можем довести дело до конца во благо американского народа", - гласит запись на сайте предвыборной кампании Байдена и Харрис. Этот же тезис "Давайте доведем дело до конца" значится и в разделе пожертвований на избирательную кампанию. Ранее во вторник Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867589209.html
https://ria.ru/20230425/bayden-1867592016.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Байден в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое

Байден, которому уже 80, в лозунге к выборам 2024 года пообещал завершить начатое

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, обещает в лозунге к выборам 2024 года, что вместе с выдвигающимся с ним вице-президентом Камалой Харрис они доведут дело до конца.
"Вместе мы можем довести дело до конца во благо американского народа", - гласит запись на сайте предвыборной кампании Байдена и Харрис.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок
Вчера, 13:52
Этот же тезис "Давайте доведем дело до конца" значится и в разделе пожертвований на избирательную кампанию.
Ранее во вторник Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена
Вчера, 14:01
 
В миреСШАДжо БайденКамала Харрис
 
 
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