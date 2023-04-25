https://ria.ru/20230425/artemovsk-1867619731.html

Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске

Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске - РИА Новости, 25.04.2023

Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в Артемовске, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:30

2023-04-25T15:30

2023-04-25T15:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

артемовск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в Артемовске, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска. ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация российских ВС оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекают попытки противника перебросить резервы.

артемовск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф