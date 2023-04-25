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Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 25.04.2023 (обновлено: 15:45 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/artemovsk-1867619731.html
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске - РИА Новости, 25.04.2023
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в Артемовске, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в Артемовске, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска. ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация российских ВС оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекают попытки противника перебросить резервы.
артемовск
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министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Вооруженные силы РФ
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске

Минобороны: российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в Артемовске, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска. ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация российских ВС оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекают попытки противника перебросить резервы.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АртемовскВооруженные силы РФ
 
 
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