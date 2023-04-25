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Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске - РИА Новости, 25.04.2023
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в Артемовске, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в Артемовске, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска. ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация российских ВС оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекают попытки противника перебросить резервы.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Вооруженные силы РФ
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске
Минобороны: российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске