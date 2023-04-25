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Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года - РИА Новости, 25.04.2023
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18:14 25.04.2023 (обновлено: 18:57 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/apteki-1867608395.html
Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года
Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года - РИА Новости, 25.04.2023
Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года
Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:14
2023-04-25T18:57
общество
здоровье
россия
краснодарский край
экономика
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Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля состоялась XXIII церемония награждения победителей конкурса.Другими номинантами были аптечные сети "Имплозия", "Неофарм", "Планета здоровья", "Ригла"/"Будь здоров"/"Живика".Победитель 2023 года – федеральная сеть аптек "Апрель" - на данный момент насчитывает более 5900 аптечных точек в 62 регионах России. "Платиновая унция" стала очередной престижной наградой аптечной сети. Ранее, в 2022 году, "Апрель" становился победителем интернациональной фармацевтической премии "Зеленый крест" в номинации "Аптечная сеть года"."Апрель" - первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. "Апрель" выбирают в первую очередь за доступные лекарства. Фармацевтическая сеть всегда удерживает самые низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям, позволяя заметно экономить.РекламаООО "Семейная аптека "Апрель" , ИНН 2309137766erid: 4CQwVszH9pSaLBgDDMo
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общество, здоровье, россия, краснодарский край, экономика
Общество, Здоровье, Россия, Краснодарский край, Экономика

Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года

© Фото предоставлено пресс-службой Федеральной аптечной сети "Апрель"Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года
Сеть аптек Апрель стала федеральной аптечной сетью года
© Фото предоставлено пресс-службой Федеральной аптечной сети "Апрель"
Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года
Читать ria.ru в
Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля состоялась XXIII церемония награждения победителей конкурса.
Другими номинантами были аптечные сети "Имплозия", "Неофарм", "Планета здоровья", "Ригла"/"Будь здоров"/"Живика".
Победитель 2023 года – федеральная сеть аптек "Апрель" - на данный момент насчитывает более 5900 аптечных точек в 62 регионах России. "Платиновая унция" стала очередной престижной наградой аптечной сети. Ранее, в 2022 году, "Апрель" становился победителем интернациональной фармацевтической премии "Зеленый крест" в номинации "Аптечная сеть года".
"Апрель" - первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. "Апрель" выбирают в первую очередь за доступные лекарства. Фармацевтическая сеть всегда удерживает самые низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям, позволяя заметно экономить.
Реклама
ООО "Семейная аптека "Апрель" , ИНН 2309137766
erid: 4CQwVszH9pSaLBgDDMo
 
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