https://ria.ru/20230425/apteki-1867608395.html
Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года
Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года - РИА Новости, 25.04.2023
Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года
Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:14
2023-04-25T18:14
2023-04-25T18:57
общество
здоровье
россия
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867607859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f08517e84c58a5fad80512a06605cbf8.jpg
Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля состоялась XXIII церемония награждения победителей конкурса.Другими номинантами были аптечные сети "Имплозия", "Неофарм", "Планета здоровья", "Ригла"/"Будь здоров"/"Живика".Победитель 2023 года – федеральная сеть аптек "Апрель" - на данный момент насчитывает более 5900 аптечных точек в 62 регионах России. "Платиновая унция" стала очередной престижной наградой аптечной сети. Ранее, в 2022 году, "Апрель" становился победителем интернациональной фармацевтической премии "Зеленый крест" в номинации "Аптечная сеть года"."Апрель" - первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. "Апрель" выбирают в первую очередь за доступные лекарства. Фармацевтическая сеть всегда удерживает самые низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям, позволяя заметно экономить.РекламаООО "Семейная аптека "Апрель" , ИНН 2309137766erid: 4CQwVszH9pSaLBgDDMo
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867607859_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e12b8e60a2ffd181f799d37da68a12b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, россия, краснодарский край, экономика
Общество, Здоровье, Россия, Краснодарский край, Экономика
Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля состоялась XXIII церемония награждения победителей конкурса.
Другими номинантами были аптечные сети "Имплозия", "Неофарм", "Планета здоровья", "Ригла"/"Будь здоров"/"Живика".
Победитель 2023 года – федеральная сеть аптек "Апрель" - на данный момент насчитывает более 5900 аптечных точек в 62 регионах России
. "Платиновая унция" стала очередной престижной наградой аптечной сети. Ранее, в 2022 году, "Апрель" становился победителем интернациональной фармацевтической премии "Зеленый крест" в номинации "Аптечная сеть года".
"Апрель
" - первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. "Апрель" выбирают в первую очередь за доступные лекарства. Фармацевтическая сеть всегда удерживает самые низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям, позволяя заметно экономить.
ООО "Семейная аптека "Апрель" , ИНН 2309137766
erid: 4CQwVszH9pSaLBgDDMo