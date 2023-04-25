https://ria.ru/20230425/apteki-1867608395.html

Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года

Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года - РИА Новости, 25.04.2023

Сеть аптек "Апрель" стала федеральной аптечной сетью года

Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:14

2023-04-25T18:14

2023-04-25T18:57

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Федеральная аптечная сеть "Апрель" (г.Краснодар) стала победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". 20 апреля состоялась XXIII церемония награждения победителей конкурса.Другими номинантами были аптечные сети "Имплозия", "Неофарм", "Планета здоровья", "Ригла"/"Будь здоров"/"Живика".Победитель 2023 года – федеральная сеть аптек "Апрель" - на данный момент насчитывает более 5900 аптечных точек в 62 регионах России. "Платиновая унция" стала очередной престижной наградой аптечной сети. Ранее, в 2022 году, "Апрель" становился победителем интернациональной фармацевтической премии "Зеленый крест" в номинации "Аптечная сеть года"."Апрель" - первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. "Апрель" выбирают в первую очередь за доступные лекарства. Фармацевтическая сеть всегда удерживает самые низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям, позволяя заметно экономить.РекламаООО "Семейная аптека "Апрель" , ИНН 2309137766erid: 4CQwVszH9pSaLBgDDMo

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, здоровье, россия, краснодарский край, экономика