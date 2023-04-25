https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867601678.html

Акции "Георгиевская ленточка" и "Красная гвоздика" стартовали в Кузбассе

Акции "Георгиевская ленточка" и "Красная гвоздика" стартовали в Кузбассе - РИА Новости, 25.04.2023

Акции "Георгиевская ленточка" и "Красная гвоздика" стартовали в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт всероссийским акциям "Георгиевская ленточка" и "Красная гвоздика" в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:22

2023-04-25T14:22

2023-04-25T14:22

кемеровская область

россия

сергей цивилев

георгиевская ленточка (акция)

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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт всероссийским акциям "Георгиевская ленточка" и "Красная гвоздика" в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сергей Цивилев дал старт всероссийским акциям "Георгиевская ленточка" и "Красная гвоздика" в Кузбассе. Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" приурочена к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 9 мая. В рамках акции "Красная гвоздика" каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти, помочь ветеранам", – говорится в сообщении. "Сегодня в подготовке к нашему главному празднику – Дню Победы – начались акции "Красная гвоздика" и "Георгиевская ленточка". Это дань уважения нашим воинам, которые защитили страну во время Великой Отечественной войны, и тем, кто выполняет свой воинский долг сейчас, во время специальной военной операции", – цитирует пресс-служба Цивилева. Уточняется, что в муниципалитетах Кузбасса с 25 апреля по 9 мая раздадут свыше 600 тысяч ленточек в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Около 3 тысяч волонтеров будут вручать ленточки гостям и жителям Кузбасса на центральных улицах, площадях, в торговых центрах и местах массового скопления людей, а также расскажут, что правильно носить символ Победы у сердца, как награду и знак памяти. Вместе с лентами волонтеры начали распространять значки "Красная гвоздика" – символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Также значки можно приобрести в крупнейших торговых сетях, у партнеров акции, на сайте фонда. Все полученные средства направят на высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам боевых действий. В этом году планируется реализовать более 3 тысяч значков. Отмечается, что акция проводится совместно с благотворительным фондом "Память поколений". За четыре года благодаря акции в Кузбассе привлекли 25 миллионов 649 тысяч рублей, помогли 201 ветерану. Георгиевская ленточка – это символ героизма, воинской доблести и славы защитников России. Цвета ленты – черный и оранжевый – означают "дым и пламень" и являются знаком личной доблести российских воинов на поле боя. Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году.

https://ria.ru/20230425/lentochka-1867536840.html

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кемеровская область, россия, сергей цивилев, георгиевская ленточка (акция)