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Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска - РИА Новости, 25.04.2023
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09:06 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/achinsk-1867494582.html
Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска
Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска - РИА Новости, 25.04.2023
Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска
Новый 63-квартирный дом, построенный по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сдали в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:06
2023-04-25T09:06
ачинск
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Новый 63-квартирный дом, построенный по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сдали в городе Ачинске Красноярского края, квартиры получил 181 человек, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства. "В новую кирпичную пятиэтажку переселится 181 горожанин. Раньше семьи проживали в аварийных домах на улицах Республики, Чернявского, Привокзальная, Слободчикова, 40 лет ВЛКСМ, в микрорайоне Авиатор, на улице Просвещения в поселке Мазульский", - говорится в сообщении. По словам новоселов, новые квартиры большие и светлые. "Сегодня вдвойне радостное событие, люди получают долгожданные квартиры. Ачинск завершил текущую программу по переселению, с 2019 года мы расселили людей из 61 аварийного дома. Однако в городе осталось еще много аварийного жилья, поэтому мы готовимся к следующей программе, проектируем два многоэтажных дома на 270 квартир, готовим площадку для будущего строительства. Как только в крае начнется реализация следующего этапа программы, Ачинск будет уже полностью к этому готов", - заявил глава города Игорь Титенков. Отмечается, что по программе переселения всем жителям безвозмездно предоставляют благоустроенное жилье по площади не меньше их аварийного. Тем, кто ранее жил в муниципальном жилье, дают квартиры на условиях социального найма, а владельцам - в собственность. В новом доме выполнена чистовая отделка, подключены электричество, вода. Жильцам остается расставить мебель. "В регионе расселено больше 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новое жилье переехали более 12 тысяч человек. В этом году планируется заселить людей еще в 14 новых домов, которые сейчас строятся в Красноярске, Дивногорске, Лесосибирске, селе Верхнепашино, поселке Караул на Таймыре", - сказал и.о. министра строительства края Михаил Рабушко. Он отметил, что в 2024 году будут переселены жители всех оставшихся аварийных домов края, которые входят в текущую программу, и начнется расселение домов, признанных аварийными после января 2017 года.
https://ria.ru/20230320/kvartiry-1859224854.html
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ачинск, красноярский край, красноярск
Ачинск, Красноярский край, Красноярск
Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска

Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска, переселенный из аварийного жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Осмотр новой квартиры. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Новый 63-квартирный дом, построенный по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сдали в городе Ачинске Красноярского края, квартиры получил 181 человек, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства.
"В новую кирпичную пятиэтажку переселится 181 горожанин. Раньше семьи проживали в аварийных домах на улицах Республики, Чернявского, Привокзальная, Слободчикова, 40 лет ВЛКСМ, в микрорайоне Авиатор, на улице Просвещения в поселке Мазульский", - говорится в сообщении.
По словам новоселов, новые квартиры большие и светлые.
"Сегодня вдвойне радостное событие, люди получают долгожданные квартиры. Ачинск завершил текущую программу по переселению, с 2019 года мы расселили людей из 61 аварийного дома. Однако в городе осталось еще много аварийного жилья, поэтому мы готовимся к следующей программе, проектируем два многоэтажных дома на 270 квартир, готовим площадку для будущего строительства. Как только в крае начнется реализация следующего этапа программы, Ачинск будет уже полностью к этому готов", - заявил глава города Игорь Титенков.
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Отмечается, что по программе переселения всем жителям безвозмездно предоставляют благоустроенное жилье по площади не меньше их аварийного. Тем, кто ранее жил в муниципальном жилье, дают квартиры на условиях социального найма, а владельцам - в собственность. В новом доме выполнена чистовая отделка, подключены электричество, вода. Жильцам остается расставить мебель.
"В регионе расселено больше 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новое жилье переехали более 12 тысяч человек. В этом году планируется заселить людей еще в 14 новых домов, которые сейчас строятся в Красноярске, Дивногорске, Лесосибирске, селе Верхнепашино, поселке Караул на Таймыре", - сказал и.о. министра строительства края Михаил Рабушко.
Он отметил, что в 2024 году будут переселены жители всех оставшихся аварийных домов края, которые входят в текущую программу, и начнется расселение домов, признанных аварийными после января 2017 года.
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