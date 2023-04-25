https://ria.ru/20230425/achinsk-1867494582.html

Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска

Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска - РИА Новости, 25.04.2023

Ключи от новых квартир получил 181 житель Ачинска

Новый 63-квартирный дом, построенный по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сдали в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:06

2023-04-25T09:06

2023-04-25T09:06

ачинск

красноярский край

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Новый 63-квартирный дом, построенный по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сдали в городе Ачинске Красноярского края, квартиры получил 181 человек, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства. "В новую кирпичную пятиэтажку переселится 181 горожанин. Раньше семьи проживали в аварийных домах на улицах Республики, Чернявского, Привокзальная, Слободчикова, 40 лет ВЛКСМ, в микрорайоне Авиатор, на улице Просвещения в поселке Мазульский", - говорится в сообщении. По словам новоселов, новые квартиры большие и светлые. "Сегодня вдвойне радостное событие, люди получают долгожданные квартиры. Ачинск завершил текущую программу по переселению, с 2019 года мы расселили людей из 61 аварийного дома. Однако в городе осталось еще много аварийного жилья, поэтому мы готовимся к следующей программе, проектируем два многоэтажных дома на 270 квартир, готовим площадку для будущего строительства. Как только в крае начнется реализация следующего этапа программы, Ачинск будет уже полностью к этому готов", - заявил глава города Игорь Титенков. Отмечается, что по программе переселения всем жителям безвозмездно предоставляют благоустроенное жилье по площади не меньше их аварийного. Тем, кто ранее жил в муниципальном жилье, дают квартиры на условиях социального найма, а владельцам - в собственность. В новом доме выполнена чистовая отделка, подключены электричество, вода. Жильцам остается расставить мебель. "В регионе расселено больше 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новое жилье переехали более 12 тысяч человек. В этом году планируется заселить людей еще в 14 новых домов, которые сейчас строятся в Красноярске, Дивногорске, Лесосибирске, селе Верхнепашино, поселке Караул на Таймыре", - сказал и.о. министра строительства края Михаил Рабушко. Он отметил, что в 2024 году будут переселены жители всех оставшихся аварийных домов края, которые входят в текущую программу, и начнется расселение домов, признанных аварийными после января 2017 года.

https://ria.ru/20230320/kvartiry-1859224854.html

https://realty.ria.ru/20230424/kostin-1867334375.html

ачинск

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ачинск, красноярский край, красноярск