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Власти Подмосковья закупили новую коммунальную технику для региона

Власти Подмосковья закупили новую коммунальную технику для региона - РИА Новости, 24.04.2023

Власти Подмосковья закупили новую коммунальную технику для региона

Главное управление содержания территорий Подмосковья закупило коммунальную технику на 2023 год. Сейчас организация распределяет ее между округами. Об этом... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:50

2023-04-24T18:50

2023-04-24T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Главное управление содержания территорий Подмосковья закупило коммунальную технику на 2023 год. Сейчас организация распределяет ее между округами. Об этом сообщил телеканал "360".Глава ведомства Светлана Аипова подчеркнула, что уже сейчас 10 округов получили 20 мини-погрузчиков. С их помощью получится тщательнее наводить порядок в Подмосковье. Распределять оборудование планируют до конца сезона.Новую технику получили Балашиха, Химки, Жуковский, Люберцы, Котельники и другие муниципалитеты. В январе ГУСТ приобрел 105 машин, еще 74 – в марте. В текущем году ведомство планирует распределить порядка 500 единиц техники.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)