СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины
RMF: Еврокомиссия выразила готовность расширить запрет на импорт продуктов с Украины
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYМужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области
Мужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Еврокомиссия "неофициально" выразила готовность расширить список запрещенной к импорту с Украины сельхозпродукции, сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.
Прошедшие накануне переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия с Украины, по данным радиостанции, закончились безрезультатно, они продолжатся в понедельник на уровне министров сельского хозяйства.
Как отметила брюссельский корреспондент RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон, Еврокомиссия "готова пойти на уступки" и расширить список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. По словам одного из участников встречи, "подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении".
В настоящий момент Еврокомиссия официально согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, при этом "неофициально" ЕК готова включить туда и другие товары из списка, представленного пятью странами, такие как яйца и мясо птицы.
Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.
Ранее в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.