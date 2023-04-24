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СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины - РИА Новости, 24.04.2023
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04:45 24.04.2023 (обновлено: 09:35 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/zapret-1867247525.html
СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины
СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины
Еврокомиссия "неофициально" выразила готовность расширить список запрещенной к импорту с Украины сельхозпродукции, сообщила польская радиостанция RMF FM со... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T04:45
2023-04-24T09:35
в мире
украина
польша
словакия
еврокомиссия
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Еврокомиссия "неофициально" выразила готовность расширить список запрещенной к импорту с Украины сельхозпродукции, сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.Прошедшие накануне переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия с Украины, по данным радиостанции, закончились безрезультатно, они продолжатся в понедельник на уровне министров сельского хозяйства.Как отметила брюссельский корреспондент RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон, Еврокомиссия "готова пойти на уступки" и расширить список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. По словам одного из участников встречи, "подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении".В настоящий момент Еврокомиссия официально согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, при этом "неофициально" ЕК готова включить туда и другие товары из списка, представленного пятью странами, такие как яйца и мясо птицы.Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.Ранее в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.
https://ria.ru/20230423/gruzy-1867206566.html
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в мире, украина, польша, словакия, еврокомиссия, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Польша, Словакия, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен
СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины

RMF: Еврокомиссия выразила готовность расширить запрет на импорт продуктов с Украины

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYМужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области
Мужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Мужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Еврокомиссия "неофициально" выразила готовность расширить список запрещенной к импорту с Украины сельхозпродукции, сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.
Прошедшие накануне переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия с Украины, по данным радиостанции, закончились безрезультатно, они продолжатся в понедельник на уровне министров сельского хозяйства.
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Как отметила брюссельский корреспондент RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон, Еврокомиссия "готова пойти на уступки" и расширить список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. По словам одного из участников встречи, "подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении".
В настоящий момент Еврокомиссия официально согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, при этом "неофициально" ЕК готова включить туда и другие товары из списка, представленного пятью странами, такие как яйца и мясо птицы.
Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.
Ранее в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.
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В миреУкраинаПольшаСловакияЕврокомиссияВалдис ДомбровскисУрсула фон дер Ляйен
 
 
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