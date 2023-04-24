https://ria.ru/20230424/zapret-1867247525.html

СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины

СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: ЕС готов расширить запрет на импорт продуктов с Украины

Еврокомиссия "неофициально" выразила готовность расширить список запрещенной к импорту с Украины сельхозпродукции, сообщила польская радиостанция RMF FM со... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T04:45

2023-04-24T04:45

2023-04-24T09:35

в мире

украина

польша

словакия

еврокомиссия

валдис домбровскис

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867264275_0:181:3317:2047_1920x0_80_0_0_79df309abad5be71d9821cee60ac88b9.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Еврокомиссия "неофициально" выразила готовность расширить список запрещенной к импорту с Украины сельхозпродукции, сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.Прошедшие накануне переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия с Украины, по данным радиостанции, закончились безрезультатно, они продолжатся в понедельник на уровне министров сельского хозяйства.Как отметила брюссельский корреспондент RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон, Еврокомиссия "готова пойти на уступки" и расширить список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. По словам одного из участников встречи, "подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении".В настоящий момент Еврокомиссия официально согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, при этом "неофициально" ЕК готова включить туда и другие товары из списка, представленного пятью странами, такие как яйца и мясо птицы.Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.Ранее в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.

https://ria.ru/20230423/gruzy-1867206566.html

https://ria.ru/20230421/eksport-1866855604.html

украина

польша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, словакия, еврокомиссия, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен