https://ria.ru/20230424/zapad-1867426221.html

Мир гораздо больше, чем коллективный Запад, заявил Песков

Мир гораздо больше, чем коллективный Запад, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023

Мир гораздо больше, чем коллективный Запад, заявил Песков

Россия открывает для себя новые направления, мир гораздо богаче на возможности, чем только коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:35

2023-04-24T18:35

2023-04-24T18:35

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия открывает для себя новые направления, мир гораздо богаче на возможности, чем только коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Изоляция России – еще одна ложь, которую твердят, как мантру… Мы принимаем участие во многих интеграционных объединениях, форматах сотрудничества… Мир гораздо больше и многообразнее, чем "Семерка" (Большая семерка – ред.) или коллективный Запад... Сейчас мы открываем альтернативные направления для торгово-экономического сотрудничества, ищем партнеров... Мир гораздо богаче на возможности, чем только коллективный Запад", - сказал Песков на марафоне "Знание. Первые"

https://ria.ru/20230405/zapad-1863143236.html

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россия, дмитрий песков