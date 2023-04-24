https://ria.ru/20230424/zapad-1867426221.html
Мир гораздо больше, чем коллективный Запад, заявил Песков
Мир гораздо больше, чем коллективный Запад, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
Мир гораздо больше, чем коллективный Запад, заявил Песков
Россия открывает для себя новые направления, мир гораздо богаче на возможности, чем только коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:35
2023-04-24T18:35
2023-04-24T18:35
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия открывает для себя новые направления, мир гораздо богаче на возможности, чем только коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Изоляция России – еще одна ложь, которую твердят, как мантру… Мы принимаем участие во многих интеграционных объединениях, форматах сотрудничества… Мир гораздо больше и многообразнее, чем "Семерка" (Большая семерка – ред.) или коллективный Запад... Сейчас мы открываем альтернативные направления для торгово-экономического сотрудничества, ищем партнеров... Мир гораздо богаче на возможности, чем только коллективный Запад", - сказал Песков на марафоне "Знание. Первые"
https://ria.ru/20230405/zapad-1863143236.html
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россия, дмитрий песков
Мир гораздо больше, чем коллективный Запад, заявил Песков
Песков: Россия открывает для себя новые направления, мир больше, чем коллективный Запад